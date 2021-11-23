Ольга Бузова попала в больницу: Полное восстановление будет только через пару месяцев

Ольга Бузова вновь оказалась под присмотром врачей. Телеведущая вынуждена лечь в клинику из-за беспокоящей ее травмированной руки.
Все эти две недели я находилась под присмотром врачей, но, к сожалению, лучше не становится. И по их настоятельному требованию я ложусь в больницу и покидаю Instagram, – написала Ольга Бузова у себя в соцсетях.
Телеведущая добавила, что будет отсутствовать несколько дней.
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Буду полностью уделять время восстановлению. Надеюсь, что станет лучше уже к субботе. Но врачи не так воодушевленно настроены, как я. Они говорят, что полное восстановление всех функций кисти будет только через пару месяцев, – поделилась Ольга с подписчиками.
Напомним, в начале года Ольга Бузова была госпитализирована. Она несколько дней провела в больнице, закрыла свою страницу в Instagram, а что с ней случилось, так и не рассказала. В Сети поговаривали, что у телеведущей возникли проблемы со здоровьем из-за наркотиков. За телеведущую заступился Филипп Киркоров.
Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:
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