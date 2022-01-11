Ольга Бузова вновь перестаралась с фотошопом: "Похожа на кореянку"

Ольгу Бузова раскритиковали за фотошоп / Фото: instagram.com/buzova86

Артистка не реагирует на негатив в соцсетях и продолжает делиться фото, провоцируя новые обсуждения. Сейчас Ольга Бузова находится на горнолыжном курорте в Куршавеле и, конечно же, в Instagram звезды появляются новые снимки.

Так, телеведущая в новой публикации предложили подписчикам посчитать сколько костюмов за время отдыха она уже сменила.

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/ Фото: instagram.com/buzova86

В комментариях многие отметили, что не занимаются таким бесполезным делом.

"Конечно, делать же больше нечего"

"Я начал считать деньги, а не костюмы, это намного приятнее"

"Оль, давай сама уже учись считать"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Другие же подписчики обратили внимание на количество ретуши на фото и в очередной раз раскритиковали телеведущую.

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Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Стоит отметить, сама Бузова в одном из интервью признавалась, спокойно относится к негативными комментариям и заявляла, что знает о недостатках своей внешности.

Напомним, недавно сестра Ольги Бузовой заявила, что не считает себя красивой и призналась, что всегда пользуется фильтрами.