Перестаралася з фотошопом: Ольгу Бузова не одразу впізнали на новому фото

Ольгу Бузова розкритикували за фотошоп / Фото: instagram.com/buzova86

Артистка не реагує на негатив у соцмережах і продовжує ділитися фото, провокуючи нові обговорення. Зараз Ольга Бузова перебуває на гірськолижному курорті в Куршавелі і, звичайно, в Instagram зірки з'являються нові знімки.

Так, телеведуча в новій публікації запропонували підписникам порахувати, скільки костюмів за час відпочинку вона вже змінила.

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/ Фото: instagram.com/buzova86

У коментарях більшість зазначила, що не займаються такою марною справою.

"Звичайно, робити ж більше нічого"

"Я почав рахувати гроші, а не костюми, це набагато приємніше"

"Оль, давай сама вже вчися рахувати"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Інші ж підписники звернули увагу на кількість ретуші на фото та вкотре розкритикували телеведучу.

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Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Варто зазначити, сама Бузова в одному з інтерв'ю зізнавалась, спокійно ставиться до негативних коментарів і заявляла, що знає про недоліки своєї зовнішності.

Нагадаємо, нещодавно сестра Ольги Бузової заявила, що не вважає себе красивою та зізналася, що завжди користується фільтрами.