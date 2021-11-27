"Он меня не узнал": Каменских рассказала о знакомстве с Зибровым, когда ей было 5 лет

Настя Каменских рассказала о знакомстве с Павлом Зибровым / Фото: телеканал "Украина"

В новом выпуске суперпопулярного шоу-детектива "Маска", который выйдет в субботу, 27 ноября, в 21:00 на телеканале "Украина", раскроются интересные факты из жизни звездных детективов.

Порося наконец-то призналось, чьим ангелом-хранителем является.

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Сейчас будет тонкий намек на толстые обстоятельства. Настя, разве то место, что у тебя, как у Ким, так и не почувствовало заботливость моих нежных перышек? Кажется, нет, – смеясь, рассказал загадочный герой в эфире телеканала "Украина".

Порося на шоу "Маска" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Настя Каменских была поражена, услышав заявление Порося, и сразу заверила, что это точно не ее муж – рэпер Потап. Но кто же прячется под маской?

Олег Винник предположил, что это может быть крестная мама NK | Насти Каменских – певица Алла Кудлай. Поддержала его догадку и Оля Полякова: "Я была возле Порося и почувствовала, что это девушка".

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Это должен быть человек, с которым мы хорошо знакомы. Единственный, кто может быть – это Алла Кудлай, но она такая маленькая – она бы не выдержала такой гигантской конструкции, – отметила NK | Настя Каменских.

Настя Каменских в новом эфире гипершоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Позже звездный детектив заверила всех, что это не может быть ее крестная, а под маской наверняка скрывается мужчина. Она также поделилась историей из своей жизни, связанной с одним известным исполнителем.

Послушайте меня. Когда мне было 5 или 6 лет, я поехала на студию к Алле Кудлай, где познакомилась с Павлом Зибровым. А когда я уже стала известной, встретила его, но он меня не узнал. Я обратилась к нему: "Дядя Паша, это я, та маленькая девочка, которая была на студии тети Аллы", – вспомнила Настя Каменских.

Разгадала ли артистка главную тайну этого героя – станет известно в новых выпусках грандиозного шоу "Маска".

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Смотрите любимое шоу миллионов "Маска" по ​​субботам в 21:00 на телеканале "Украина".

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