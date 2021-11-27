"Він мене не впізнав": Каменських розповіла про знайомство із Зібровим, коли їй було 5 років

Настя Каменських розповіла про знайомство з Павлом Зібровим / Фото: телеканал "Україна"

У новому випуску суперпопулярного шоу-детектива "Маска", який вийде у суботу, 27 листопада, о 21:00 на телеканалі "Україна", розкриються цікаві факти із життя зіркових детективів.

Порося нарешті зізналося, чиїм ангелом-охоронцем воно є.

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Зараз буде тонкий натяк на товсті обставини. Настю, хіба те місце, що в тебе, як у Кім, так і не відчуло дбайливість моїх ніжних пір’ячок? Здається, ні, – сміючись розповів загадковий герой в ефірі телеканалу "Україна".

Порося на шоу "Маска" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Настя Каменських була вражена, почувши заяву Порося, і одразу запевнила, що це точно не її чоловік – репер Потап. Та хто ж ховається під маскою?

Олег Винник припустив, що це може бути хрещена мати NK | Насті Каменських – співачка Алла Кудлай. Підтримала його здогадку і Оля Полякова: "Я була біля Порося і відчула, що це дівчина".

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Це має бути людина, з якою ми добре знайомі. Єдиний, хто може бути – це Алла Кудлай, але вона така маленька – вона не витримала б такої гігантської конструкції, – зазначила NK | Настя Каменських.

Настя Каменських у новому ефірі гіпершоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Пізніше зірковий детектив запевнила всіх, що це не може бути її хрещена, а під маскою точно ховається чоловік. Вона також поділилася історією зі свого життя, пов'язаною з одним відомим виконавцем.

Послухайте мене. Коли мені було 5 чи 6 років, я поїхала на студію до Алли Кудлай, де познайомилась із Павлом Зібровим. А коли я вже стала відомою, зустріла його, проте він мене не впізнав. Я звернулась до нього: "Дядя Паша, це я, та маленька дівчинка, яка була на студії тітки Алли", – згадала Настя Каменських.

Чи розгадала артистка головну таємницю цього героя – стане відомо у нових випусках грандіозного шоу "Маска".

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Дивіться улюблене шоу мільйонів "Маска" в суботу, о 21:00, на телеканалі "Україна".

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