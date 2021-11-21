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DZIDZIO влюблен в парня? Под маской любимицы певца Жирафы может скрываться MELOVIN

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
21 ноября, 15:06
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DZIDZIO очень нравится героиня шоу "Маска" – Жирафа, он с нетерпением ждет каждое ее появление. Но кто же из знаменитостей скрывается под этим костюмом?
Фанты MELOVIN уверены, что их кумир прячется в костюме Жирафы
Фанты MELOVIN уверены, что их кумир прячется в костюме Жирафы / Фото: пресс-служба, Инстаграм

Один из звездных агентов грандиозного шоу "Маска" после того, как увидел на сцене таинственную Жирафу, шуточно заявил, что почти влюбился в нее – DZIDZIO уверен, что под костюмом скрывается девушка.

Но поклонники проекта заявляют, что образ этой любительницы драгоценных вещей примерял на себя известный украинский исполнитель MELOVIN.

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Зрители убеждены в этом из-за того, что Жирафу на шоу постоянно называют самой меланхоличной и винтажной. Первые буквы этих слов совпадают с началом псевдонима певца и указываются на то, что Жирафа – это "он", а не "она"

  • МЕЛанхоличная и ВИНтажная Жирафа! Обожаю.
  • В куплетах его слышно очень. Это MELOVIN ❤️ Голос и манеру ни с кем не спутаешь.
  • Господи, как можно сомневаться в таком бархатном тембре, струящемся и укрывающим теплым пледом холодную душу – MELOVIN неповторим.
  • Этот голос неизменно вызывает мурашки у меня. MELOVIN всегда ВАУ.
  • Подсказки подходят к артисту MELOVIN и местами слышен именно его голос.

Жирафа в первом выпуске шоу "Маска"
Жирафа в первом выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Андрей Данилко согласен с мнением поклонников "Маски" – он первый из знаменитых детективов предположил, что поет именно мужчина. Окажется ли артист вместе с фанатами MELOVIN правы в том, что он действительно перевоплотился в Жирафу, вы сможете узнать только в следующих выпусках. Поэтому смотрите яркое шоу "Маска" каждую субботу на смартфоне с широким экраном.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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