DZIDZIO влюблен в парня? Под маской любимицы певца Жирафы может скрываться MELOVIN

DZIDZIO очень нравится героиня шоу "Маска" – Жирафа, он с нетерпением ждет каждое ее появление. Но кто же из знаменитостей скрывается под этим костюмом?

Фанты MELOVIN уверены, что их кумир прячется в костюме Жирафы / Фото: пресс-служба, Инстаграм

Один из звездных агентов грандиозного шоу "Маска" после того, как увидел на сцене таинственную Жирафу, шуточно заявил, что почти влюбился в нее – DZIDZIO уверен, что под костюмом скрывается девушка.

Но поклонники проекта заявляют, что образ этой любительницы драгоценных вещей примерял на себя известный украинский исполнитель MELOVIN.

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Зрители убеждены в этом из-за того, что Жирафу на шоу постоянно называют самой меланхоличной и винтажной. Первые буквы этих слов совпадают с началом псевдонима певца и указываются на то, что Жирафа – это "он", а не "она"

МЕЛанхоличная и ВИНтажная Жирафа! Обожаю.

Жирафа! Обожаю. В куплетах его слышно очень. Это MELOVIN ❤️ Голос и манеру ни с кем не спутаешь.

Господи, как можно сомневаться в таком бархатном тембре, струящемся и укрывающим теплым пледом холодную душу – MELOVIN неповторим.

Этот голос неизменно вызывает мурашки у меня . MELOVIN всегда ВАУ.

. MELOVIN всегда ВАУ. Подсказки подходят к артисту MELOVIN и местами слышен именно его голос.

Жирафа в первом выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Андрей Данилко согласен с мнением поклонников "Маски" – он первый из знаменитых детективов предположил, что поет именно мужчина. Окажется ли артист вместе с фанатами MELOVIN правы в том, что он действительно перевоплотился в Жирафу, вы сможете узнать только в следующих выпусках. Поэтому смотрите яркое шоу "Маска" каждую субботу на смартфоне с широким экраном.

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