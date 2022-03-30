Осадчая предложила беременной Тодоренко приехать рожать в бомбоубежище

Регина Тодоренко продолжает делать вид, что в Украине нет войны / Фото: Instagram

В Instagram Регины Тодоренко можно увидеть разборы гардероба или узнать, какой фильм о войне посмотреть. А еще телеведущая делиться, что вторая беременность у нее проходит гораздо сложнее первой – Регина постоянно испытывает тревогу и страх. При этом об украинских женщинах, которые рожают в бомбоубежищах или о разрушенных роддомах Тодоренко не спешит рассказывать своим подписчикам из России.

Регина решила молчать, так как пытается спасти карьеру в стране-агрессоре. Катя Осадчая уже не раз высказывалась об артистах, которые молчат и считают, что это все политика и обычные люди не при чем.

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Катя Осадчая в начале войны обращалась к Регине и призывала ее рассказывать о российской агрессии своим подписчикам. Теперь телеведущая предложила Тодоренко приехать рожать в бомбоубежище.

Приезд организуем, – написала Осадчая

Скриншот: Instagram

К слову, Тодоренко никак не реагирует на отметки украинцев. У себя в Instagram телеведущая делится новым фото с мужем и продолжает говорить, что мир спасет любовь.

Скриншот: Instagram

Отметим, многих звезд украинского шоубиза возмутило такое поведение коренной одесситки.

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