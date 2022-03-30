Осадча запропонувала вігітній Тодоренко приїхати народжувати в бомбосховищі

Регіна Тодоренко продовжує вдавати, що в Україні немає війни / Фото: Instagram

У Instagram Регіни Тодоренка можна побачити розбори гардеробу або дізнатися, який фільм про війну подивитись . А ще телеведуча ділитися, що друга вагітність у неї проходить набагато складніше за першу – Регіна постійно відчуває тривогу і страх. При цьому про українських жінок, які народжують у бомбосховищах або про зруйновані пологові будинки Тодоренко не поспішає розповідати своїм підписникам із Росії.

Регіна вирішила мовчати, бо намагається врятувати кар'єру у країні-агресорі. Катя Осадча вже не раз висловлювалася про артистів, які мовчать і вважають, що це все політика та звичайні люди ні до чого.

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Катя Осадча на початку війни зверталася до Регіни та закликала її розповідати про російську агресію своїм підписникам. Тепер телеведуча запропонувала Тодоренко приїхати народжувати до бомбосховища.

Приїзд організуємо, – написала Осадча

Скріншот: Instagram

До слова, Тодоренко ніяк не реагує на позначки українців. У себе в Instagram телеведуча ділиться новим фото та з чоловіком і продовжує говорити, що світ врятує кохання.

Скріншот: Instagram

Зазначимо, багатьох зірок українського шоубізу обурило таку поведінку корінної одеситки

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