От тихой девочки до скандальной персоны: как Ани Лорак избаловала 10-летнюю дочь

Что известно о дочери Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу – 10-летней Софии. / Фото: instagram.com/anilorak
В последнее время София все чаще начала появляться вместе со звездной мамой на ТВ и разных светских мероприятиях. Так что зрители уже успели рассмотреть, какой растет крестница Филиппа Киркорова. Некоторые считают, что девочке слишком много позволяют в такие годы и что это впоследствии может повлиять на нее.
"Сегодня" решили разобраться, почему 10-летняя дочь Ани Лорак уже заработала скандальную репутацию, и способствует ли этому сама артистка.
Девочка не отказывается от мата
Раньше Сеть "разнесло" скандальное видео с участием Софии, где она ругается! В прошлом году девочка, отдыхая с отцом Муратом и его невестой в Буковеле, покаталась на одном из аттракционов. Такой экстрим вывел девочку на эмоции, которые были видны на ролике, опубликованном Налчаджиоглу в Сети.
Стремительно. Й*пт, г*вно*, ж*па, – говорила София.
После негативных комментариев фолловеров, Мурат скрыл публикацию и отметил, что дочь так выразилась, потому что просто была на эмоциях. Но, вероятно, это не впервые девочка нецензурно выражалась.
Ани Лорак ни в чем не ограничивает дочь
Ранее Ани Лорак в одном интервью откровенно призналась, что она не вмешивается в жизнь единственной дочери, предоставляя ей полную свободу действий!
Я считаю, что ребенок должен развиваться творчески и всесторонне. Если все запрещать, есть вероятность потерять личность, которой моя дочь является, – сказала она.
Артистка отмечает, что уже столкнулась с последствиями свободного воспитания. София совершает ошибки, но Лорак сознательно в это не вмешивается. Певица считает, что девочка сама должна сделать выводы. А мама только поддерживает дочь в ее решениях.
Конечно, из-за таких "свободных правил" воспитания Лорак остается для Софии идеальной мамой и лучшей подружкой. Вероятно, поэтому артистка не предпринимает более строгих действий, чтобы не испортить такую идиллию.
Более того, в возрасте девяти лет звезда позволила Софии завести личный аккаунт в Instagram, что тоже многим не понравилось. Но сейчас профиль девочки заблокирован.
Элитное обучение в России
Поскольку София вместе с Ани Лорак проживает в Москве, то и учится она в том же городе. Певица выбрала для девочки одну из самых престижных школ среди звезд российского шоу-биза – Павловская гимназия. Учебное заведение создано на базе Высшей школы экономики, в нем преподают носители иностранных языков и кандидаты наук. И самое интересное, стоит элитное обучение Софии почти полтора миллиона рублей в год (365 тысяч гривен).
Более того, за дополнительную плату есть возможность посещать различные спортивные секции. В частности, плавание, гимнастику и бальные танцы.
Известно, что вместе с Софией в этой гимназии учатся дочери Глюкозы, Александра Реввы и певицы Славы.
Дорогие наряды и эксперименты с имиджем
Дочь Ани Лорак ходит только в четвертый класс, но она уже умеет отличаться от своих сверстников. Так, на первое сентября София решила поэкспериментировать с имиджем – она покрасила пару прядей волос.
В общем девочка, как и ее звездная мамочка, всегда появляется на публике в брендовой одежде.
София обожает публичность
Уже сейчас девочка пробует себя в роли артистки, что очень поддерживает ее мама. Еще в декабре она с Ани Лорак и Филиппом Киркоровым и его наследниками стала ведущей популярной российской программы "Модный приговор". София появилась в ярко-салатовой кофте с юбкой и колготках с принтом татуировок.
А уже в январе девочка вместе с мамой спела рождественскую песню на российском "Первом канале".
Роскошное празднование 10-летия
В июне 2021 года Софии исполнилось 10 лет. По случаю дня рождения дочери Ани Лорак устроила шумное гулянье. На праздник было приглашено немало друзей девочки, также были аниматоры, много шаров и огромный торт. Вероятно, такое мероприятие ударило по карману артистки, однако ей для дочери ничего не жалко.
Как мы видим, Ани Лорак действительно позволяет маленькой дочери абсолютно все: экспериментировать, выступать на большую публику, ругаться. А София активно пользуется и хвастается этим, провоцируя скандал вокруг себя.
Отметим, что отец Софии сейчас строит отношения с киевлянкой Лилей, которая работает визажисткой и воспитывает дочь Александру. Также Мурат активно проводит досуг и с дочкой от предыдущего брака.