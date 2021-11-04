Отец Бритни Спирс потребовал немедленного прекращения опекунства над ней

Отец Бритни Спирс подслушивал дочь и следил за ее переписками - СМИ / Фото: Коллаж: Сегодня
В сентябре суд в Лос-Анджелесе отстранил отца артистки от опекунства над ней. Но борьба за свободу Бритни продолжается. Слушание по вопросу полного прекращения опекунства запланировано на 12 ноября. Артистка встретиться с отцом на заседании. Обе стороны еще должны дать показания.
Но теперь сообщается, что Джейми Спирс требует немедленно прекратить его опеку над дочерью. Об этом пишет TMZ.
Джейми сделает все, что возможно, чтобы защитить ее и позаботиться о ней, как и делал всю жизнь. И последние 13 лет, будучи ее опекуном. Сейчас это значит, что опеку нужно завершить, – сказали адвокаты отца певицы.
Джейми Спирс не собирается требовать денежной компенсации и обещает при необходимости передать суду все документы, касающиеся дела об опеке.
Отец певицы в который раз повторил, что всегда желал дочери лучшего.
Опека должна завершиться сейчас. Нет причин откладывать это даже на секунду, – сказали адвокаты Джейми Спирса.
Что произошло с Бритни Спирс?
Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.
За опекунство отец Бритни получал годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.
Впервые Бритни выступила на суде против своего отца в июле этого года. Тогда она и рассказала ужасающие факты об опекунстве и тотальном контроле.
Ранее стало известно, что у Джейми Спирса был доступ к телефону звезды. Он тайно следил за общением дочери и записывал разговоры из ее спальни. Слежка в США карается законом, так что Джейми Спирс может попасть в тюрьму
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