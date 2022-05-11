Ой, как неудобно получилось: рашисты обиделись на Филиппа Киркорова из-за поездки на Евровидение

Путуниста Филиппа Киркорова облили грязью в Сети / Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров неожиданно появился в Турине якобы по "эксклюзивному приглашению" организаторов песенного конкурса, несмотря на отстранение от участия артистов из России.

По специальному приглашению за заслуги и вклад в "Евровидение". Я не мог себе позволить не принять это приглашение и не приехать сюда абсолютно независимым гостем организаторов этого мероприятия, – хвастался певец-путунист в Instastories.

Киркоров приехал на "Евровидение-2022" / Фото: instagram.com/fkirkorov

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Также Филипп отметил, что организаторы выделили ему специальную VIP-ложу, а болеет он в этом году за Грецию, которая, кстати, прошла в финал.

Но, похоже, что российским фанатам-"патриотам" Киркорову не очень понравилось, что он "поехал в Европу, где россиян послали".

В комментариях под Insta-постом Филиппа, где он хвастался тем, что приехал в Италию, фолловеры оставили возмутительные комментарии:

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Он повсюду, и там, где его никто не звал и не ждет.

Ну Филипп остановись.

Ни процента сомнения не было, что Киркоров будет на "Евровидении".

Считаю, что об этом конкурсе нужно забыть.

Наших не допустили, а вы там что забыли? Это ваш патриотизм?

Зачем ехать туда, откуда послали?

Свой среди чужих, туда тебе дорога.

Очень некрасиво, Филипп, с вашей стороны. Солдаты гибнут за вашу ж*пу, а вы.

Какого хр*на? Он не под санкциями?

Вас вытолкнули, а вы претесь, патриот вы наш.

Филипп, его никто не звал, он сам прилип.

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Наверное, скоро Киркорову придется извиниться перед своими фанатами за поездку за границу, как недавно перед верующими за танцы на перевернутом кресте. Что-то в последнее время Филиппу совсем не везет, вероятно, совесть его все-таки грызет из-за поддержки кровавого путинского режима и замалчивания войны в Украине, которую развязала РФ.

К слову, 10 мая в Турине прошел первый полуфинал "Евровидения-2022". Если вы его пропустили, то рекомендуем посмотреть нашу текстовую онлайн-трансляцию и узнать все, что нужно.