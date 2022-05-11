Ой, как неудобно получилось: рашисты обиделись на Филиппа Киркорова из-за поездки на Евровидение

Путуниста Филиппа Киркорова облили грязью в Сети / Фото: instagram.com/fkirkorov
Филипп Киркоров неожиданно появился в Турине якобы по "эксклюзивному приглашению" организаторов песенного конкурса, несмотря на отстранение от участия артистов из России.
По специальному приглашению за заслуги и вклад в "Евровидение". Я не мог себе позволить не принять это приглашение и не приехать сюда абсолютно независимым гостем организаторов этого мероприятия, – хвастался певец-путунист в Instastories.
Также Филипп отметил, что организаторы выделили ему специальную VIP-ложу, а болеет он в этом году за Грецию, которая, кстати, прошла в финал.
Но, похоже, что российским фанатам-"патриотам" Киркорову не очень понравилось, что он "поехал в Европу, где россиян послали".
В комментариях под Insta-постом Филиппа, где он хвастался тем, что приехал в Италию, фолловеры оставили возмутительные комментарии:
- Он повсюду, и там, где его никто не звал и не ждет.
- Ну Филипп остановись.
- Ни процента сомнения не было, что Киркоров будет на "Евровидении".
- Считаю, что об этом конкурсе нужно забыть.
- Наших не допустили, а вы там что забыли? Это ваш патриотизм?
- Зачем ехать туда, откуда послали?
- Свой среди чужих, туда тебе дорога.
- Очень некрасиво, Филипп, с вашей стороны. Солдаты гибнут за вашу ж*пу, а вы.
- Какого хр*на? Он не под санкциями?
- Вас вытолкнули, а вы претесь, патриот вы наш.
- Филипп, его никто не звал, он сам прилип.
Наверное, скоро Киркорову придется извиниться перед своими фанатами за поездку за границу, как недавно перед верующими за танцы на перевернутом кресте. Что-то в последнее время Филиппу совсем не везет, вероятно, совесть его все-таки грызет из-за поддержки кровавого путинского режима и замалчивания войны в Украине, которую развязала РФ.
К слову, 10 мая в Турине прошел первый полуфинал "Евровидения-2022". Если вы его пропустили, то рекомендуем посмотреть нашу текстовую онлайн-трансляцию и узнать все, что нужно.