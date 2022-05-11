Ой, як незручно вийшло: рашисти образились на Філіпа Кіркорова через поїздку на Євробачення

Путуніста Філіпа Кіркорова облили брудом у Мережі

Філіп Кіркоров неочікувано з'явився у Турині нібито за "ексклюзивним запрошенням" організаторів пісенного конкурсу, попри відсторонення від участі артистів з Росії.

На спеціальне запрошення за заслуги та внесок у "Євробачення". Я не міг собі дозволити не прийняти це запрошення і не приїхати сюди абсолютно незалежним гостем організаторів цього заходу, – вихвалявся співак-путініст в Instastories.

Кіркоров приїхав на "Євробачення-2022"

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Також Філіп зазначив, що організатори виділили йому спеціальну VIP-ложу, а вболіває він цього року за Грецію, яка, до речі, пройшла у фінал.

Але схоже, що російським фанатам-"патріотам" не дуже сподобалось, що Кіркоров "поїхав у Європу, де росіян послали".

У коментарях під Insta-постом Філіпа, де він вихвалявся тим, що приїхав в Італію, фоловери висловили своє обурення:

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Він всюди, і там, де його ніхто не кликав та не чекав.

Ну, Філіпе, зупинись.

Ні відсотка сумніву не було, що Кіркоров буде на "Євробаченні".

Вважаю, що про цей конкурс треба забути.

Наших не допустили, а ви там що загубили? Це ваш патріотизм?

Нащо їхати туди, звідки послали?

Свій серед чужих, туди тобі й дорога.

Дуже негарно, Філіпе, з вашого боку. Солдати гинуть за важу д*пу, а ви...

Якого хр*на? Він не під санкціями?

Вас виштовхнули, а ви претеся, патріот ви наш.

Філіп – його ніхто не звав, він сам прилип.

Скриншот Instagram

Скріншот Instagram

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Напевно, скоро Кіркорову доведеться вибачатися перед своїми фанатами за поїздку за кордон, як нещодавно перед вірянами за танці на перевернутому хресті. Щось останнім часом Філіпу зовсім не щастить, мабуть, совість його все-таки грезе за підтримку кривавого путінського режиму та замовчування війни в Україні, яку розв'язала РФ.

До слова, 10 травня в Турині відбувся перший півфінал "Євробачення-2022". Якщо ви його пропустили, то рекомендуємо переглянути нашу текстову онлайн-трансляцію та дізнатись, що потрібно.