Оззи Осборн с женой решили поселить украинских беженцев в своем особняке, но возникла проблема

Оззи Осборн с женой собираются принять украинских беженцев в своем особняке в Британии / Фото: Getty Images, dailymail

Не только Бенедикт Камбербэтч готов поселить беженцев из Украины в своем доме. Рок-музыкант Оззи Осборн и его жена Шэрон поддержали Украину и решили принять украинских беженцев в своем особняке в Бакингемшире, который пара приобрела в 1993 году. Об этом пишет Daily Mail.

Но не все так просто. Жена Оззи Осборна отметила, что они столкнулись с бюрократией, которая "затормозила" процесс предоставления жилья для украинских беженцев в Британии. Однако пара надеется, что скоро это решится. Супруги собираются предоставить жилье двум украинским семьям.

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Оззи очень известен в Украине, я думаю, они были бы счастливы, – рассказала Шэрон

Оззи Осборн с женой хотят помочь украинским беженцам / Фото: Getty Images

Отметим, что многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Микки Рурк призвал Германию помочь Украине оружием. Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям. Backstreet Boys пожертвуют для украинцев часть доходов со своих концертов