Полуобнаженная Надя Дорофеева показала себя без макияжа (фото)

Надя Дорофеева позировала в спокойной образе для Vogue UA / Фото: Инстаграм

Украинская исполнительница, которая недавно рассказала, как обнаружила в своей груди опухоль, опубликовала в Instagramсвежие снимки с фотосессии для ноябрьского выпуска глянцевого издания Vogue UA.

Для меня этот журнал как Грэмми в мире музыки! Всегда испытываю физическое удовольствие, когда перелистываю его страницы. Еще большее удовольствие – увидеть на этих страницах новую себя, – подписала публикацию артистка.

Фото: Instagram

На нескольких прикрепленных фотографиях Дорофеева с обновленным цветом волос – она не так давно перекрасилась в шатенку, позирует в минималистических образах: с натуральным макияжем и слегка подкрученными волосами.

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Обожаю экспериментировать, хоть мне всегда это сложно даётся. Но, когда попадаю в руки профессионалов, отдаюсь полностью, – заявила Надя.

Фото: Instagram

На некоторых снимках отчетливо видно татуировки певицы – роза на внешней стороне плеча и "браслет" в виде растения на запястье. Наряды исполнительнице стилисты подобрали спокойные и совсем не эпатажные: обтягивающее блестящее платье, черные брюки и удлиненный топ с вырезом.

Фото: Instagram

Примечательно, что все снимки этой серии черно-белые, но в сториз Дорофеева обнародовала также отрывки бэкстейджа, где видно цветные варианты фотографий. Поэтому возможно поклонников порадуют еще и дополнительные фото певицы.

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