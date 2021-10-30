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Мадонна в корсеті та панчохах відтворила образ мертвої Мерілін Монро (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
30 жовтня, 18:28
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Всесвітньо відома співачка Мадонна показала, як виглядала легендарна Мерілін Монро на останньому році свого життя та після смерті. Нова фотосесія зірки захопила шанувальників
/ Фото: Инстаграм

Мадонна поділилася в Instagram новою серією знімків для американського видання V Magazine, яка стала втіленням останньої фотосесії Мерілін. Тоді вона фотографувалася в готелі в 1962 році – це рік смерті актриси, яка не втрачає свою популярність і досі.

Те, що мало бути звичайною тригодинною зйомкою, перетворилося на триденний кутеж, який тривав вдень та вночі. Пити, сміятися, фотографувати, редагувати, спати, а потім робити більше фотографій – це те, чим зірка займалася заради отримання правдивих та яскравих знімків.

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Фото: Instagram

Ми не були зацікавлені у точному відтворенні образу. Коли я надіслав фотографії Мадонні, її справді вразила сяюча крихкість Мерілін в той час її життя. Ми вирішили знайти номер в готелі і спробувати сфотографувати зв'язок між знаменитістю та камерою, таємницю та чари цієї творчої співпраці. Я сподіваюся, що ми віддали належне великій роботі Берта Стерна та Мерілін Монро, – каже фотограф Кляйн Джеремі О'Харріс.

На кадрах співачка позувала у білосніжному корсеті, прикрашеному ланцюгом з величезним камінням. Доповнила виконавиця образ панчохами та хутряною накидкою. Хоча організатори зйомки не прагнули повністю скопіювати Мерилін Монро, деякі незмінні деталі її образу стилісти таки перенесли на Мадонну – відому укладку і неяскравий макіяж.

Фото: Instagram

Фотографії демонструють розваги, які любила Монро – шумні компанії та випивку. На одному зі знімків співачку перетворили на вже померла актрису: в одних колготках, рукавичках та туфлях вона лежить спиною до фотографа.

Фото: Instagram

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