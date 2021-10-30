Мадонна в корсеті та панчохах відтворила образ мертвої Мерілін Монро (фото)

Всесвітньо відома співачка Мадонна показала, як виглядала легендарна Мерілін Монро на останньому році свого життя та після смерті. Нова фотосесія зірки захопила шанувальників

/ Фото: Инстаграм

Мадонна поділилася в Instagram новою серією знімків для американського видання V Magazine, яка стала втіленням останньої фотосесії Мерілін. Тоді вона фотографувалася в готелі в 1962 році – це рік смерті актриси, яка не втрачає свою популярність і досі.

Те, що мало бути звичайною тригодинною зйомкою, перетворилося на триденний кутеж, який тривав вдень та вночі. Пити, сміятися, фотографувати, редагувати, спати, а потім робити більше фотографій – це те, чим зірка займалася заради отримання правдивих та яскравих знімків.

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Фото: Instagram

Ми не були зацікавлені у точному відтворенні образу. Коли я надіслав фотографії Мадонні, її справді вразила сяюча крихкість Мерілін в той час її життя. Ми вирішили знайти номер в готелі і спробувати сфотографувати зв'язок між знаменитістю та камерою, таємницю та чари цієї творчої співпраці. Я сподіваюся, що ми віддали належне великій роботі Берта Стерна та Мерілін Монро, – каже фотограф Кляйн Джеремі О'Харріс.

На кадрах співачка позувала у білосніжному корсеті, прикрашеному ланцюгом з величезним камінням. Доповнила виконавиця образ панчохами та хутряною накидкою. Хоча організатори зйомки не прагнули повністю скопіювати Мерилін Монро, деякі незмінні деталі її образу стилісти таки перенесли на Мадонну – відому укладку і неяскравий макіяж.

Фото: Instagram

Фотографії демонструють розваги, які любила Монро – шумні компанії та випивку. На одному зі знімків співачку перетворили на вже померла актрису: в одних колготках, рукавичках та туфлях вона лежить спиною до фотографа.

Фото: Instagram

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