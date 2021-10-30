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Олена Філонова показала білу труну подруги: Прошу мене не засуджувати (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
30 жовтня, 15:24
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Телеведуча отримала безліч критики у соцмережах через кадри з кладовища. Як виявилося, Олена втратила близьку подругу і вирішила таким чином поділитись горем з усіма
Олену Філонову розкритикували в Instagram
Олену Філонову розкритикували в Instagram / Фото: Инстаграм

Українська блогерка та ведуча продемонструвала мільйону своїх підписників у Instagram власноруч зняті кадри з цвинтаря, на якому ховали її близьку подругу. На короткому змонтованому ролику видно, як білу труну занурюють у яму під супровод жалобної музики.

На додаток до цього, Олена опублікувала цілу низку фотографій похоронної тематики – показала себе в окулярах з великим букетом білих троянд на тлі воріт цвинтаря і навіть поділилася знімком гробу з покійницею.

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Мені погано, дуже погано. Я сама не своя, не вірю. Прошу не засуджувати, я переживаю по-своєму, мені потрібно поділитися, – підписала публікацію Філонова.

Фото: Instargam

Але багато передплатників, звичайно ж, не зрозуміли такого вчинку Олени та засипали її звинуваченнями в тому, що неетично оприлюднити кадри такого змісту. Критика буквально довела ведучу до сліз і вона, не приховуючи емоцій і пояснюючись плакала на кількох наступних сторіз.

Я живу в сучасному світі і показую все як є, маю право говорити про такі моменти з болем у душі. Пішла хороша людина і я страждаю за нею по-своєму, це нормально говорити про наші почуття сьогодні – заявила блогерка.

Фото: Instargam

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