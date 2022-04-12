Певица Шер призвала вооружить Украину, иначе пострадает вся Европа

Певица Шер снова выступила в поддержку Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Известная американская певица Шер не так давно публично осуждала Путина, обвиняя его в смертях, а сейчас она требует предоставить Украине необходимое вооружение.

В своем сообщении в Twitter звезда подчеркнула, что Украина защищает не только себя, но и всю Европу.

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Украина вторая самая большая страна в Европе, после россии. Она граничит с семью странами и это единственное, что сейчас находится между российской агрессией и Европой. Если мы не вооружим Украину танками и другим необходимым, то можем пожалеть об этом, потому что россия попробует сломать Европу, – написала Шер.

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Как мы уже отметили, Шер активно поддерживает украинцев в это непростое время. Она часто публикует важную информацию об Украине и помогает беженцам.

Знаменитость также считает, что путин намерен вернуть СССР и "поставить на колени" США, что он "деспот, который уничтожает героев".

"Сегодня" также писали, что культовый бойзбенд 90-х Backstreet Boys пожертвует для украинцев часть доходов со своих концертов.

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