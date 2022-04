Певица Шер жестко "проехалась" по Путину: Он уже несет ответственность за предстоящий голод

Певица Шер очень обеспокоена тем, что РФ начала войну против Украины и из-за путинских солдат страдает и погибает мирное население, в том числе невинные дети. Раньше звезда даже заявила о готовности принять в собственном доме украинских беженцев, ведь "если бы случилась такая ситуация с ней, кто-то точно пришел бы на помощь".

Также Шер не боится открыто осуждать кремлевского диктатора Путина в кровопролитии. Еще за несколько дней до вторжения артистка назвала российского президента деспотом, которого нужно немедленно остановить.

В настоящее время Шер распространила в Twitter-аккаунте ссылку на статью Европейского совета по международным отношениям. В тексте говорится, как поддержка Запада, в том числе предоставление оружия, может помочь Украине как можно скорее вывести рашистские войска со своей территории.

How Western offensive weapons can help Ukrainian defeat Russian European Council on Foreign Relations Putin je already responsible for Millions Of Refugees,WOMEN & CHILDREN,& Coming Famine For up to 500Mill in the,BECAUSE THERE WILL NO WHE AT https://t.co/tfjN7c0Slf