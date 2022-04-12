Співачка Шер закликала озброїти Україну, інакше постраждає вся Європа

Співачка Шер знову виступила на підтримку України / Фото: Колаж: Сьогодні

Відома американська співачка Шер нещодавно публічно засуджувала Путіна, звинувачуючи його у смертях, а зараз вона вимагає надати Україні необхідне озброєння.

У своєму повідомленні в Twitter зірка наголосила, що Україна захищає не лише себе, а й усю Європу.

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Україна друга найбільша країна в Європі, після Росії. Вона межує із сімома країнами і це єдине, що зараз є між російською агресією та Європою. Якщо ми не озброїмо Україну танками та іншим необхідним, то можемо пошкодувати про це, бо росія спробує зламати Європу, – написала Шер.

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Як ми вже зазначили, Шер активно підтримує українців у цей непростий час. Вона часто публікує важливу інформацію про Україну та допомагає біженцям.

Знаменитість також вважає, що путін має намір повернути СРСР і "поставити на коліна" США, що він "деспот, який знищує героїв".

"Сьогодні" також писали, що культовий бойзбенд 90-х Backstreet Boys пожертвує для українців частину доходів зі своїх концертів.

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