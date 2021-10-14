Певице Пелагее запретили въезд в Украину. Она несколько раз посещала оккупированный Крым

СБУ запретила въезд певице Пелагее в Украину / Фото: instagram.com/pelageya_insta

Так, наставнице российского "Голоса" Служба Безопасности Украины запретила пересекать границу Украины. Об этом сообщает Telegraf, ссылаясь на подтверждение ведомства.

По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке РФ Телегиной П.С, — говорится в сообщении СБУ.

Известно, что Палагея была в оккупированном Крыму не один раз. В августе этого года она выступала с сольным концертом в Севастополе, в 2020-м она была в жюри Высшей лиги КВН, проводившейся в Крыму, в 2018-м приняла участие в концерте к официальному открытию Крымского моста.

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Кто такая Палагея

Российская певица, родом из Новосибирска. Также является солисткой одноименной группы. Исполняет романсы и русские народные песни.

Несколько сезонов Палагея была наставницей в вокальном шоу "Голос". С 2015 года является членом жюри КВН.

Ранее известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что хочет добиться запрета концертов российских артистов, которые поддерживают политику России или просто молчат об агрессии своей страны.

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Его соответствующая петиция к президенту набрала необходимое количество подписей и теперь ее должен рассмотреть глава государства.

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