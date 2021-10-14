Співачці Пелагеї заборонили в'їзд до України. Вона кілька разів відвідувала окупований Крим

СБУ заборонила в'їзд співачці Пелагеї до України / Фото: instagram.com/pelageya_insta

Так, наставниці російського "Голосу" Служба безпеки України заборонила перетинати кордон України. Про це повідомляє Telegraf, посилаючись на підтвердження відомства.

Станом на сьогодні діє рішення про заборону в'їзду в Україну громадянці РФ Телєгіної П.С, – йдеться в повідомленні СБУ.

Відомо, що Палагея була в окупованому Криму неодноразово. У серпні цього року вона виступала з сольним концертом у Севастополі, 2020-го вона була в журі Вищої ліги КВН, що проводилася в Криму, 2018-го брала участь в концерті з нагоди офіційного відкриття Кримського моста.

Реклама

Реклама

Хто така Палагея

Російська співачка родом з Новосибірська. Також є солісткою однойменної групи. Виконує романси і російські народні пісні.

Кілька сезонів Палагея була наставницею у вокальному шоу "Голос". З 2015 року є членом журі КВН.

Раніше відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк заявив, що хоче домогтися заборони концертів російських артистів, які підтримують політику Росії або просто мовчать про агресію своєї країни.

Реклама

Його відповідна петиція до президента набрала необхідну кількість підписів і тепер її повинен розглянути глава держави.

Ще новини на тему: