По стопам Оксимирона? Моргенштерн намекнул на карьерную паузу длиною в 10 лет

Моргенштерна сравнили с Оксимироном после поста в соцсети. / Фото: скриншот, instagram.com/morgen_shtern

23-летний артист, который неожиданно дал большое интервью журналистке Ксении Собчак , поделился несколькими фотографиями из последнего клипа. На фото репер уставший стоит посреди толпы, которая фотографирует его на телефоны.

Вернусь через 10 лет, – подписал пост певец.

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Фаны Алишера сразу же начали думать, что именно имел в виду рэпер. Одни предполагают, что он решил на 10 лет уйти со сцены, устав от хайпа и критики, другие считают, что артист хочет пойти по стопам Оксимирона , который "пропал" на несколько лет и недавно заявил о возвращении в шоу-бизнес громкой рэп-исповедью.

Что пишут об этом пользователи Сети:

Стопами окси)

Может, не будем ждать 1.11.2031. И ты сразу зальешь что там.

Окси вернулся из-за этого.

Вернешься с клипом "кто убил Алишерку"?

Оксимирон челлендж.

Моргеншетрн – проект Оксимирона.

Просто будет меняться местами с Мироном раз в десятку.

Хорошо, Оксиштерн.

Скриншот Instagram

Более того, поклонники Алишера решили, что одна из его последних песен "Я когда-то пойду" – это якобы намек на дальнейшие планы артиста. В композиции говорится, что он устал от популярности. Но вполне возможно, что это еще один хайп музыканта.

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Клип Моргенштерна на песню "Я когда-то уйду" (Осторожно, видео содержит ненормативную лексику!):

Действительно ли Алишер решил уйти со сцены, надеемся, об этом станет известно вскоре.

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