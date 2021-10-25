"Вот эта популярность — это пи**ец х**ня". Самое интересное из интервью Моргенштерна Собчак

Популярный российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн дал большое интервью журналистке Ксении Собчак на ее YouTube-канале. Мы выбрали из их разговора самые интересные признания рэпера

Моргенштерн дал откровенное интервью / Фото: Скриншот из YouTube, Инстаграм

В почти трехчасовом видеоМоргенштерн рассказал о своих заработках, страхах, показал маму и поделился подробностями семейной жизни.

Свадьба за 20 млн рублей

Не так давно Алишер со своей возлюбленной Диларой сыграли свадьбу. Праздничный банкет молодожены организовали на теплоходе и пригласили множество гостей. Но пышное празднование обошлось им недешево:

Реклама

Баржа вышла вообще недорогой. По-моему, около миллиона, одни декорации только миллионов восемь вышли. У нас же все-таки свадьба-перформанс и нужно соответствовать, поэтому не поскупился, но на самом деле внутри такое: "Б**, двадцать лямов, какого х*я?!" Но всего лишь раз в жизнь, наверное, свадьба бывает, – говорит рэпер.

Фото: Instagram Моргенштерна

Запретные темы

Казалось бы, исходя из текстов песен рэпера, что он всегда предельно откровенен и не боится о чем-то говорить, но, как рассказал Моргенштерн, свои высказывания он все-таки фильтрует и старается не подымать некоторые темы.

Это ты осознанно задеваешь у людей самое важное в жизни. И осознанно х**шь что-то для кого-то важное – это вообще не круто. И особенно, если ты знаешь, что тебя за это убьют. Это ну уж вообще уже глупо, – признался Алишер.

А вот тему власти исполнитель всегда всячески обходит, но на интервью у Собчак это ему не удалось сделать и пришлось отвечать – он признался, что причина его молчания связана со страхом перед первыми лицами государства.

Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Реклама

День Победы праздновать не нужно

Однако, в том же разговоре он подымает тему одного из самых важных в России праздников – Дня Победы, который там всегда отмечают со всевозможными почестями. Рэпер весьма резко высказался по этому поводу.

Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась уже сколько – 76 лет назад и до сих пор из года в год тратится на это миллионы. Это празднуют. Блин, наверное, гордиться просто нечем, – сказал Алишер и посоветовал жить сегодняшними достижениями.

Семейный бюджет

Помимо трат на всевозможные бриллиантовые украшения и разные марки машин с началом супружеской жизни, Алишер взял на себя еще и семейный бюджет. Своей жене музыкант ни в чем не отказывает:

Знаешь, как говорится: то, что заработал мужик – это наше, а то, что заработала женщина – это её. Я нормальный русский подкаблучник. Она себя ох**но может обеспечивать, потому что она теперь тоже популярная. Но когда ей чего-то там не хватает, она просит. А мне не жалко. Иногда жалко, я говорю: "Ты чё? Ох**а?" Она такая: "Ну, пожалуйста". Я: "Ладно...", – рассказывает исполнитель.

Моргенштерн и Дилара вместе с 2017 года / Фото: instagram.com/influesii

Реклама

Но новоиспеченная жена рэпера Дилара не претендует на все богатство мужа:

Не-не, она не из этих: "Дай карту, я в ЦУМ". Она по мелочи и только то, что ей действительно нужно.

Настольная книга Моргенштерна

Музыкант иногда выделяет время на чтение и выбирает для этого нестандартную литературу, его любимая книга – Обретение Неба на Земле. 365 размышлений Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона.

Психология и религия – это две вещи, которые друг друга довольно отторгают. И я хочу параллельно и то, и то. И чтобы и с той стороны посмотреть, и с этой. А вообще банально хочу отдохнуть и человеческой жизни. Я за**ся реально. Вот эта популярность – это пи**ц х**ня", – говорит он.

Читайте также: