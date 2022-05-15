Украина - победитель Евровидения-2022 / Фото: Скриншот из видео

Завершился гранд-финал "Евровидения-2022" в Турине, за которым пристально следили зрители из разных уголков мира.

В этом году победителем песенного конкурса стала Украина! Они получили максимальное количество баллов в вокальном состязании – 631 балл!

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Скриншот из видео

Фаворитом букмекеров за несколько часов до конкурса и была Украина с рекордным показателем в 62%. Следом в турнирной таблице располагались Швеция и Великобритания.

В финале за победу боролись представители 25 стран Европы. А участие в конкурсе приняли вокалисты из 40 государств.

Скриншот из видео

Согласно правилам конкурса, победившая страна и будет принимать песенный конкурс "Евровидение-2023" на своей территории.

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