Україна – переможець Євробачення-2022 / Фото: Скріншот із відео

Завершився гранд-фінал "Євробачення-2022" у Турині, за яким уважно стежили глядачі з різних куточків світу

В цьому році переможцем пісенного конкурсу стала Україна, гурт Kalush Orchestra! Вони отримали максимальну кількість балів у вокальному змаганні. 631 бал!

Реклама

Скріншот із відео

Фаворитом букмекерів за кілька годин до конкурсу і була Україна. рекордним показником 62%. Слідом у турнірній таблиці розташовувалися Швеція та Великобританія, але у фіналі місце у трійці здобула Іспанія.

У фіналі за перемогу виборювали представники 25 країн Європи. Загалом участь у конкурсі взяли вокалісти із 40 держав.

Незважаючи на те, що після висловлювань лідера групи Олега Псюка про Маріуполь та "Азовсталі" виникла напруга та ризик залишити шоу , українці змогли гідно стати переможцями конкурсу

Реклама

Скріншот із відео

Для незалежної України ця перемога стала третьою в історії! Як відомо, заповітні статуетки нашій країні вже привозили Руслана у 2004 році та Джамала у 2016.

Згідно з правилами конкурсу, країна, яка перемогла, і прийматиме пісенний конкурс "Євробачення-2023" на своїй території.

Нагадаємо, що під час фіналу "Євробачення-2022" представники Ісландії вигукнули "Світ України!" зі сцени.