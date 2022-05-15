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Представители Исландии выкрикнули "Мир Украине!" со сцены Евровидения-2022

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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15 мая, 00:48
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Исландская группа Systur решила поддержать Украину во время своего выступления в гранд-финале песенного конкурса
Группа Systur поддержала Украину после заявления Kalush Orchestra
Группа Systur поддержала Украину после заявления Kalush Orchestra / Фото: Коллаж: Сегодня

Представители Исландии уже поддерживали Украину в первом полуфинале . И вот в финале они снова решили это сделать после выступления группы Kalush Orchestra, которая сделал заявление по "Азовстали".

Так, группа Systur выступила на сцене главного песенного конкурса с маленькими сине-желтыми флажками на руках и гитарах. Таким образом, музыканты поддержали нашу страну в полномасштабной войне с Россией, которая длится уже третий месяц.

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Более того, после своего выступления артисты сказали: "Peace for Ukraine! We love you!" (Мир Украине! Мы любим вас!). Поддержка Украины сейчас очень важна и это понимают артисты!

После громкого заявления украинской группы со сцены "Евровидения" Игорь Кондратюк объяснил , нарушил ли Kalush Orchestra правила конкурса.

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Также редакция "Сегодня" собрала реакцию звезд на призыв Kalush Orchestra о помощи людям на "Азовстале".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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