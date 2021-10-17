16-летний победитель Співають всі! рассказал, на что потратит свой выигрыш – полмиллиона гривен

Целых два месяца украинцы ждали финала грандиозного проекта "Співають всі!", в котором определится победитель. Как оказалось, 16-летний Муаяд шутил о своей победе, но до конца в нее не верил.
Честно скажу, я общался со всеми и в шутку говорил: "Вот сейчас я выиграю 500 000 и поеду домой". Но если серьезно – не ожидал такого поворота! Понимаете, рядом со мной выступали люди, которые стоят на сцене далеко не впервые – они опытные, чем я, – рассказал Абдельрахим в интервью OBOZREVATEL.
Выигрыш в шоу – крупная сумма, 500 тысяч гривен. 16-летний парень рассказал, как потратит деньги.
Как бы это не звучало, половину денег я отдам родителям, ведь они меня постоянно поддерживают и тратятся. А остальные оставлю себе, возможно, буду копить на машину – два года осталось до 18-летия, почему бы и нет. Но это не точно, я еще подумаю, – сказал Муаяд.
Смотрите выступление Муаяда в финале шоу "Співають всі!":
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