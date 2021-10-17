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16-летний победитель Співають всі! рассказал, на что потратит свой выигрыш – полмиллиона гривен

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
17 октября, 22:23
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Муаяд Абдельрахим из Одессы стал победителем грандиозного вокального шоу телеканала "Украина". Парень поразил 100 судей и всю страну своим талантом. Как он потратит выигранные деньги?
Муаяд Абдельрахим рассказал, как потратит выигрыш на "Співають всі!"
Муаяд Абдельрахим рассказал, как потратит выигрыш на "Співають всі!" / Фото: instagram.com/spivayut_vsi

Целых два месяца украинцы ждали финала грандиозного проекта "Співають всі!", в котором определится победитель. Как оказалось, 16-летний Муаяд шутил о своей победе, но до конца в нее не верил.

Честно скажу, я общался со всеми и в шутку говорил: "Вот сейчас я выиграю 500 000 и поеду домой". Но если серьезно – не ожидал такого поворота! Понимаете, рядом со мной выступали люди, которые стоят на сцене далеко не впервые – они опытные, чем я, – рассказал Абдельрахим в интервью OBOZREVATEL.

Муаяд Абдельрахим рассказал, как попал на шоу "Співають всі!"
Муаяд Абдельрахим рассказал, как попал на шоу "Співають всі!" / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/spivayut_vsi

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Выигрыш в шоу – крупная сумма, 500 тысяч гривен. 16-летний парень рассказал, как потратит деньги.

Как бы это не звучало, половину денег я отдам родителям, ведь они меня постоянно поддерживают и тратятся. А остальные оставлю себе, возможно, буду копить на машину – два года осталось до 18-летия, почему бы и нет. Но это не точно, я еще подумаю, – сказал Муаяд.

Смотрите выступление Муаяда в финале шоу "Співають всі!":

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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