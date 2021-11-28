Победителем Холостячки станет Роман Свечкоренко. Рассказываем, почему это так

Почему победителем "Холостячки" может стать Роман Свечкоренко / Фото: instagram.com/holostyakstb
На днях зрители увидели 11-й выпуск романтического шоу, в котором Злата Огневич познакомила участников проекта со своей семьей. Во время церемонии роз героиня "Холостячки" попрощалась с Максом Тарапатой, а после случилось неожиданное – вернулся Роман Свечкоренко. Специально для него Злата попросила выделить дополнительную розу.
Напомним, что вчера на гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" рассекретили сразу двух персонажей. Подробнее о загадочном выпуске мы рассказывали здесь.
Почему Роман Свечкоренко может быть победителем Холостячки
Мы практически уверены, что сердце Златы завоюет Роман, и собрали несколько аргументов в пользу этой теории:
Певица попросила Романа уладить все свои семейные вопросы и завершить бракоразводный процесс с супругой. Вероятно, он это сделал и пришел на шоу, потому что ему нужна Злата.
Как выглядят соперники Свечкоренко
Как мы уже упомянули выше, в финал "Холостячки", кроме романа Свечкоренко, прошли 32-летний Андрей Задворный из Киева, которого некоторые зрители проекта считают победителем, и 37-летний бизнесмен Дмитрий Шевченко из Львова. Оба ранее были женаты.
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