Победителем Холостячки станет Роман Свечкоренко. Рассказываем, почему это так

Почему победителем "Холостячки" может стать Роман Свечкоренко / Фото: instagram.com/holostyakstb

На днях зрители увидели 11-й выпуск романтического шоу, в котором Злата Огневич познакомила участников проекта со своей семьей. Во время церемонии роз героиня "Холостячки" попрощалась с Максом Тарапатой, а после случилось неожиданное – вернулся Роман Свечкоренко. Специально для него Злата попросила выделить дополнительную розу.

Напомним, что вчера на гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" рассекретили сразу двух персонажей. Подробнее о загадочном выпуске мы рассказывали здесь.

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Почему Роман Свечкоренко может быть победителем Холостячки

Мы практически уверены, что сердце Златы завоюет Роман, и собрали несколько аргументов в пользу этой теории:

Во-первых, еще в начале октября в нашем эксклюзивном материале мы писали, что Роман Свечкоренко был замечен на концерте Огневич в Киеве. Тогда он стоял вдалеке от основной публики и пытался не привлекать внимания к себе. По словам гостей концерта, Роман вообще хотел остаться незамеченным и даже отказывался сделать с ним совместные фото.

Роман Свечкоренко на концерте Златы Огневич в Киеве / Фото: Сегодня

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Во-вторых он внезапно вернулся на проект. Роман покинул "Холостячку" в шестом выпуске, когда Злата Огневич узнала, что он еще официально состоит в браке и не смогла с этим смириться.

Певица попросила Романа уладить все свои семейные вопросы и завершить бракоразводный процесс с супругой. Вероятно, он это сделал и пришел на шоу, потому что ему нужна Злата.

Злата Огневич – героиня нового сезона "Холостячки" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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А как вы думаете, Роман Свечкоренко действительно станет победителем "Холостячки-2"? Определенно! Нет, он скоро опять покинет шоу

Как выглядят соперники Свечкоренко

Как мы уже упомянули выше, в финал "Холостячки", кроме романа Свечкоренко, прошли 32-летний Андрей Задворный из Киева, которого некоторые зрители проекта считают победителем, и 37-летний бизнесмен Дмитрий Шевченко из Львова. Оба ранее были женаты.

Финалист "Холостячки-2" Андрей Задворный / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Еще один участник "Холостячки-2" Дмитрий Шевченко / Фото: instagram.com/dmitrij_sheff

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