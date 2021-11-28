Переможцем Холостячки стане Роман Свічкоренко. Розповідаємо, чому це так (голосування)

Чому переможцем "Холостячки" може стати Роман Свічкоренко / Фото: instagram.com/holostyakstb
Днями глядачі побачили 11-й випуск романтичного шоу, де Злата Огнєвіч познайомила учасників проекту зі своєю родиною. Під час церемонії троянд героїня "Холостячки" попрощалася з Максом Тарапатою, а згодом сталося несподіване – повернувся Роман Свічкоренко. Спеціально йому Злата попросила виділити додаткову троянду.
Нагадаємо, що вчора на гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" розсекретили одразу двох персонажів. Детальніше про загадковий випуск ми розповідали тут.
Чому Роман Свічкоренко може бути переможцем Холостячки
Ми практично впевнені, що серце Злати завоює Роман, і зібрали кілька аргументів на користь цієї теорії:
Співачка попросила Романа вирішити всі свої сімейні питання та завершити шлюборозлучний процес із дружиною. Ймовірно, він це зробив і прийшов на шоу, бо йому потрібна Злата.
Як виглядають суперники Свічкоренка
Як ми вже згадали вище, у фінал "Холостячки", окрім Романа Свічкоренка, пройшли 32-річний Андрій Задворний із Києва, якого деякі глядачі проєкту вважають переможцем, та 37-річний бізнесмен Дмитро Шевченко зі Львова. Обидва раніше були одружені.
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