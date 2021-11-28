Переможцем Холостячки стане Роман Свічкоренко. Розповідаємо, чому це так (голосування)

Чому переможцем "Холостячки" може стати Роман Свічкоренко / Фото: instagram.com/holostyakstb

Днями глядачі побачили 11-й випуск романтичного шоу, де Злата Огнєвіч познайомила учасників проекту зі своєю родиною. Під час церемонії троянд героїня "Холостячки" попрощалася з Максом Тарапатою, а згодом сталося несподіване – повернувся Роман Свічкоренко. Спеціально йому Злата попросила виділити додаткову троянду.

Нагадаємо, що вчора на гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" розсекретили одразу двох персонажів. Детальніше про загадковий випуск ми розповідали тут.

Реклама

Чому Роман Свічкоренко може бути переможцем Холостячки

Ми практично впевнені, що серце Злати завоює Роман, і зібрали кілька аргументів на користь цієї теорії:

По-перше, ще на початку жовтня у нашому ексклюзивному матеріалі ми писали, що Романа Свічкоренка було помічено на концерті Огнєвіч у Києві. Тоді він стояв далеко від основної публіки і намагався не привертати увагу себе. За словами гостей концерту, Роман взагалі хотів залишитися непоміченим і навіть відмовлявся фотографуватися.

Роман Свічкоренко на концерті Злати Огнєвіч в Києві / Фото: Сьогодні

Реклама

По-друге, він раптово повернувся на проєкт. Роман залишив "Холостячку" у шостому випуску, коли Злата Огнєвіч дізналася, що він досі офіційно одружений і не змогла з цим змиритися.

Співачка попросила Романа вирішити всі свої сімейні питання та завершити шлюборозлучний процес із дружиною. Ймовірно, він це зробив і прийшов на шоу, бо йому потрібна Злата.

Злата Огнєвіч – героїня нового сезону "Холостячки" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Реклама

Як гадаєте, Роман Свечкоренко справді стане переможцем "Холостячки-2"? Безумовно! Ні, він незабаром знову покине шоу

Як виглядають суперники Свічкоренка

Як ми вже згадали вище, у фінал "Холостячки", окрім Романа Свічкоренка, пройшли 32-річний Андрій Задворний із Києва, якого деякі глядачі проєкту вважають переможцем, та 37-річний бізнесмен Дмитро Шевченко зі Львова. Обидва раніше були одружені.

Фіналіст "Холостячки-2" Андрій Задворний / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Ще один учасник "Холостячки-2" Дмитро Шевченко / Фото: instagram.com/dmitrij_sheff

Ще новини на тему: