Почему Артем Пивоваров выбирает для песен французские названия. Мы узнали причину

Артем Пивоваров рассказал, почему дает своим песням французские названия / Фото: Коллаж: Сегодня

"Сегодня" поинтересовались у Артема Пивоварова, который объяснил, почему выпускает две версии одной песни, по какой причине его песни получили французские названия.

Помните, как в детстве, из-за незнания английского, все мы напевали зарубежные хиты на "выдуманном" языке? Кажется, Артем решил использовать эту фишку при написании своих хитов!

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Чтобы ответить на этот вопрос, я должен вернуться к истокам, а точнее – к моменту создания композиций. Когда я пишу песню, сначала рождается музыка, вокальная мелодия, которую я напеваю на несуществующем языке. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что слово, которое я напеваю, похоже на "дежавю". Точно так же произошло с "Рандеву" и с новой композицией под названием "Мираж". Сказать, что это четкая стратегия я не могу. Но и не могу не отметить, что присутствует определенная концепция, которой я придерживаюсь, и есть определенная хронология выпусков композиций, – объясняет Артем.

Почему песни Артема Пивоварова имеют французское название / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Кроме этого, Артем ответил, что у него всегда есть план выпуска композиций, и некоторые песни еще не увидели свет.

Я как человек, который создает музыку, как продюсер – и своего проекта, и других, в которых я принимаю участие как автор и санудпродюсер – взвешиваю каждый шаг, у меня достаточно много песен лежат и ждут своей очереди. Поэтому, в этом случае я выступаю стратегом, который выпускает композиции в той или иной очередности и последовательности, – рассказал нам Артем Пивоваров.

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