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БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустили клип с культовыми украинскими персоналиями – "Вільні люди"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
19 ноября, 21:15
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Рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ порадовала поклонников двойной премьерой – фанаты увидят новую видеоработу и услышат любимые хиты на пластинке "Вільні люди"
У БЕZ ОБМЕЖЕНЬ премьера альбома "Вільні Люди"
У БЕZ ОБМЕЖЕНЬ премьера альбома "Вільні Люди" / Фото: instagram.com/bezobmezhen

Следом за новым треком Александра Понамарева и DZIDZIO, премьера нового альбома и клипа состоялась у БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Музыканты представили свой шестой студийный альбом "Вільні люди" и клип на одноименную песню.

Альбом сложился из семи разных композиций, которые фанаты группы уже могли слышать и которые стали хитами. Среди них "Липень", "Героям", "Поклянись. Поцілуй. Обійми" та "ЛітоКамон". Кроме того, в альбоме будет бонус-композиция на белорусском языке записанная вместе с KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Даниэлян. Оценить звучание можно с помощью нового смартфона с доступом ко всем музыкальным площадкам.

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БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустили новый альбом и клип
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустили новый альбом и клип / Фото: instagram.com/bezobmezhen

Новый альбом музыканты посвятили 31 годовщине независимости Украины. В видеоработе поклонники смогут увидеть культовых персоналий, которые стали частью украинской истории и культуры.

Не буду скрывать, было сложно ограничиться и составить перечень с 31-го, потому что Украина сильна и богата яркими, талантливыми и героическими людьми. Нам, свободным людям, есть кем и чем гордиться. Но это наш выбор, мы так чувствуем, – поделился лидер группы Сергей Танчинец.

В новом клипе БЕZ ОБМЕЖЕНЬ появятся культовые личности украинской культуры
В новом клипе БЕZ ОБМЕЖЕНЬ появятся культовые личности украинской культуры / Фото: instagram.com/bezobmezhen

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В поддержку нового альбома группа отправится в тур по 100 городам Украины и завершит свое турне концертом на НСК "Олимпийском".

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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