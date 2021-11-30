Почему Пивоваров выпускает две версии одной песни на украинском и русском – певец назвал причину

Известный украинский певец Артем Пивоваров радует свою армию поклонников премьерами треков сразу на двух языка – в основном на украинском и русском

Почему Артем Пивоваров выпускает одни и те же песни на двух языках / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Это касается и новой композиции Артема – "Мираж", которую артист презентовал совсем недавно. Но почти под каждым видео фанаты Пивоварова спрашивают – почему он выпускает сразу две версии трека. На этот вопрос Пивоваров ответил в интервью "Сегодня":

Для меня взаимодействие с музыкой – это, в первую очередь, удовольствие. Вследствие – песни, которые я создаю, создаются в моменте импульса. Я не задумываюсь о том, на каком языке я хотел бы выпускать песню. Поэтому я не ограничиваю себя и свой полет фантазий и могу позволить себе выпускать песни на двух, трех языках, – делится с нами Артем.

Артист добавил, что для него это – возможность быть многогранным, быть "за пределами восприятия языковых барьеров".

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Мне приходят идеи в разных формах. Допустим, есть песни, которые я пишу на английском языке. Но они еще не выходят, но это не значит, что я не хочу их выпускать – всему свое время, – рассказал нам Артем.

Полное интервью с Артемом Пивоваровым читайте на сайте "Сегодня" совсем скоро!

Слушайте обе версии песни Артема Пивоварова "Мираж":

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Поклонникам нравится, что Артем не останавливается и продолжает выпускать двуязычные треки, проделывая такой большой объем работы.

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