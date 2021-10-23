Почему на съемках фильма с Болдуином случилась трагедия. Рассказывают эксперты по оружию

Эксперты по оружию прокомментировали трагедию на съемках фильма с Алеком Болдуином / Фото: Скриншот из YouTube, Santa Fe New Mexican
В штате Нью-Мексико снимали вестерн с Алеком Болдуином в главной роли. Во время съемок сцены перестрелки Болдуин случайно выстрелил в членов съемочной группы. Оператор Галина Хатчинс – ранена в живот. Ее доставили на вертолете в больницу, но спасти не смогли. В плечо также был ранен 48-летний режиссер, Джоуэл Соулз. Его госпитализировали. Но через несколько часов выписали.
Расследование остается открытым. Никаких обвинений не выдвинуто. Свидетелей продолжают опрашивать детективы.
Были ли пули настоящими, или это порох в холостых патронах, которые используют для кино, мог выбросить осколки? Именно эта деталь очень важна для следствия. У американских экспертов, которые консультируют во время съемок для вестернов, своя версия случившегося.
Огнестрельное оружие – настоящее. Ненастоящие – боеприпасы, патроны, которыми заряжают. В нем есть пуля. Я думаю, вот что произошло: люди или не проверили оружие, или не проверили боеприпасы, которыми зарядили – объясняет эксперт по оружию Билл Девис.
То, что могут задействовать настоящее оружие, подтверждает и оператор Скотт Бейкер. Он сотрудничал с Галиной на съемках нескольких проектов. Скотт эксклюзивно журналистам "Сегодня" рассказал, когда услышал, что произошло на съемках фильма" Ржавчина "- сразу написал Галине, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Но она молчала.
И потом я увидел, что погиб кинооператор. Я узнал, что это она. Тогда я написал пост в соцсети, многие люди начали писать, что знали ее. Ее очень хорошо знали в сфере кино. Кто знал ее, любил ее и любил с ней работать. И это огромная трагедия, но ее можно было избежать, – отметил Скотт Бэйкер.
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