Подстреленного Алеком Болдуином режиссера выписали из больницы – СМИ

В настоящее время следователи разбираются, что произошло на съемках фильма Rust, в котором одну из главных ролей исполнил Алек Болдуин, актриса Фрэнсис Фишер сообщила, что режиссер Джоэл Соуза был выписан из больницы.
Об этом Фишер написала сегодня в своем Twitter-аккаунте:
Режиссер Джоэл Соуза сказал мне, что его выписали из больницы.
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Напомним, что трагедия случилась на съемочной площадке на ранчо Бонанза Крик неподалеку от Санта-Фе. Алек Болдуин, по сценарию, совершил выстрел из реквизитного оружия, ранив 42-летнюю женщину-оператора Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера Джоэла Соузу.
Весь актерский состав и съемочная группа были абсолютно опустошены сегодняшней трагедией, и мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким Галины, – сказал представитель Rust Movies Productions LLC в заявлении, пишет Deadline.