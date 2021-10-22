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Подстреленного Алеком Болдуином режиссера выписали из больницы – СМИ

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
22 октября, 17:41
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Пока съемки картины приостановлены на неопределенный срок, а местные власти Нью-Мексико расследуют произошедшее
Режиссер Джоэл Соуза, которого ранил Алек Болдуин, выписан из больницы - СМИ
Режиссер Джоэл Соуза, которого ранил Алек Болдуин, выписан из больницы - СМИ / Фото: Getty Images, HBO

В настоящее время следователи разбираются, что произошло на съемках фильма Rust, в котором одну из главных ролей исполнил Алек Болдуин, актриса Фрэнсис Фишер сообщила, что режиссер Джоэл Соуза был выписан из больницы.

Об этом Фишер написала сегодня в своем Twitter-аккаунте:

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Режиссер Джоэл Соуза сказал мне, что его выписали из больницы.

Скриншот: twitter.com/Frances_Fisher

Напомним, что трагедия случилась на съемочной площадке на ранчо Бонанза Крик неподалеку от Санта-Фе. Алек Болдуин, по сценарию, совершил выстрел из реквизитного оружия, ранив 42-летнюю женщину-оператора Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера Джоэла Соузу.

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Весь актерский состав и съемочная группа были абсолютно опустошены сегодняшней трагедией, и мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким Галины, – сказал представитель Rust Movies Productions LLC в заявлении, пишет Deadline.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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