Подстреленного Алеком Болдуином режиссера выписали из больницы – СМИ

Пока съемки картины приостановлены на неопределенный срок, а местные власти Нью-Мексико расследуют произошедшее

Режиссер Джоэл Соуза, которого ранил Алек Болдуин, выписан из больницы - СМИ / Фото: Getty Images, HBO

В настоящее время следователи разбираются, что произошло на съемках фильма Rust, в котором одну из главных ролей исполнил Алек Болдуин, актриса Фрэнсис Фишер сообщила, что режиссер Джоэл Соуза был выписан из больницы.

Об этом Фишер написала сегодня в своем Twitter-аккаунте:

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Режиссер Джоэл Соуза сказал мне, что его выписали из больницы.

Скриншот: twitter.com/Frances_Fisher

Напомним, что трагедия случилась на съемочной площадке на ранчо Бонанза Крик неподалеку от Санта-Фе. Алек Болдуин, по сценарию, совершил выстрел из реквизитного оружия, ранив 42-летнюю женщину-оператора Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера Джоэла Соузу.

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