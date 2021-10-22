Подстреленного Алеком Болдуином режиссера выписали из больницы – СМИ

Режиссер Джоэл Соуза, которого ранил Алек Болдуин, выписан из больницы - СМИ / Фото: Getty Images, HBO

В настоящее время следователи разбираются, что произошло на съемках фильма Rust, в котором одну из главных ролей исполнил Алек Болдуин.

Актриса Фрэнсис Фишер сообщила, что режиссер Джоэл Соуза был выписан из больницы.

Реклама

Об этом она написала сегодня в своем Twitter-аккаунте:

Режиссер Джоэл Соуза сказал мне, что его выписали из больницы.

Скриншот: twitter.com/Frances_Fisher

Реклама

Напомним, что трагедия случилась на съемочной площадке на ранчо Бонанза Крик неподалеку от Санта-Фе. Алек Болдуин, по сценарию, совершил выстрел из реквизитного оружия, ранив 42-летнюю женщину-оператора Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера Джоэла Соузу.

Весь актерский состав и съемочная группа были абсолютно опустошены сегодняшней трагедией, и мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким Галины, – сказал представитель Rust Movies Productions LLC в заявлении, пишет Deadline.

Оператор Галина Хатчинс в критическом состоянии была доставлена в больницу, но вскоре скончалась от полученных ранений.

Реклама

Известно, что она училась в Киевском национальном университете и имеет степень магистра международной журналистики. Подробнее о Галине Хатчинс мы рассказывали в этом материале.

В отношении Алека Болдуина пока не выдвинуто обвинений. Актер ранее добровольно явился в полицию для дачи показаний.

Еще новости по теме: