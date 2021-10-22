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Алек Болдуин четыре года назад написал твит о случайном убийстве. Он оказался пророческим

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
22 октября, 16:20
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В соцсети нашли твит актера, в котором он задался вопросом о случайном убийстве человека. Один из пользователей ответил Болдуину, что у него "все впереди"
В соцсети нашли твит Алека Болдуина об убийстве
В соцсети нашли твит Алека Болдуина об убийстве / Фото: Коллаж: Сегодня

Иногда в жизни происходят очень странные и необъяснимые вещи. В 2017 году Алек Болдуин в своем Twitter-аккаунте запостил ссылку на новость об убийстве мужчины полицейским и добавил такую подпись:

Интересно, каково это – случайно убить кого-то.

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Скриншот из Twitter Алека Болдуина

Тогда же, в 2017-м, кто-то из пользователей соцсети ответил актеру, что у него (Болдуина) еще все впереди.

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Скриншот из Twitter Алека Болдуина

Этот твит Алека Болдуина в Сети вспомнили в связи с трагедией, случившейся накануне на съемочной площадке, в результате которой погиб член съемочной группы.

63-летний Алек, который снимался в картине, выстрелил из реквизитного оружия, смертельно ранив 42-летнюю женщину-оператора Халину Хатчинс. Ранен также 48-летний режиссер Джоэл Соуза, который находится в реанимации.

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В связи с произошедшими событиями, съемки картины Rust были приостановлены.

Производство на данный момент остановлено. Безопасность наших актеров и съемочной группы остается нашим главным приоритетом, – цитирует The Sun представителя съемочной команды.

Ранее издание Santa Fe New Mexican опубликовало первые фото актера со съемочной площадки после происшествия – на них шокированный 63-летний Алек Болдуин звонит кому-то в слезах.

Известно, что актер добровольно дал показания следователям и не был арестован.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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