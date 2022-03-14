Пока они плачут над айфонами, мы плачем над людьми: Анатолий Анатолич резко высмеял россиян

Анатолий Анатолич объяснил, как украинцы отличаются от россиян / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich, пресс-служба

Ведущий программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Анатолий Анатолич ранее давал советы, как отвечать на штампы российской пропаганды . Теперь он в своей иронической речи высмеял россиян и объяснил, почему мы с ними кардинально разные.

В россии траур, в россии горе – Инстаграм закрыли. Рыдают инстаблогеры, рыдают Бузовы, фитоняшки и даже Ивлеева переживает... причем, как вы поняли, далеко не о том, что Антон Птушкин, о котором она говорила, что он ей как брат, сидит в бомбоубежище, и не о Жеке Синельникове, к которому с автоматами пришли, – комментирует Анатолий Анатолич.

Как мы знаем, россияне сейчас ноют из-за санкций мира против россии, которые усиливаются каждый день. Например, вчера там последний день работал McDonald's – очереди стояли километровые, люди скупали сырные соусы, хотели насладиться последними бургерами.

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Я тоже McDonald's люблю и Инстаграм свой люблю, здесь я с поклонниками общаюсь, свои проекты продвигаю, на рекламе даже зарабатываю. Но я бы не задумываясь, навсегда отдал свой Инстаграм, чтобы спасти жизнь одной девочки из Мариуполя. Я, как и вы, отдал бы все бургеры мира, чтобы вернуть жизнь матери и сына, которых похоронили прямо во дворе их многоэтажного дома в Ирпене. Все бы отдал… вот, в чем разница между нами – пока они плачут над айфонами, мы плачем над людьми. Слава Украине! – отметил ведущий.

Раньше аlyona аlyona оригинально объяснила , чем украинцы отличаются от россиян. Также Злата Огневич назвала главное отличие нашего народа от граждан россии.

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