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ТОП-5 ответов на штампы российской пропаганды от Анатолия Анатолича

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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9 марта, 15:27
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Ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич дал советы, как отвечать на самые распространенные штампы российской пропаганды, что в Украине у власти фашисты, неонацисты и бандеровцы
Анатолий Анатолич рассказал, как отвечать российским хейтерам
Анатолий Анатолич рассказал, как отвечать российским хейтерам / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Телеведущий и блогер Анатолий Анатолич понимает, что сейчас многим украинцам нужна моральная поддержка. Ранее ведущий уже делился способами, которые помогут справиться с тревогой.

А сейчас в своих соцсетях Анатолич небольшой мастер-класс, как отвечать тем, кто утверждает, что в Украине живут только неонацисты, фашисты и бандеровцы.

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Факт 1. Президент Украины Владимир Зеленский имеет еврейские корни – его родители евреи. Как так выходит, что наш президент – неонацист?

Факт 2. Израиль оказывает максимальную поддержку Украине. Недавно в Тель-Авиве состоялся крупнейший в истории страны митинг в поддержку Украины, которая... неонацистская?

Факт 3. В 2019 году ультраправые партии и националистические партии выставили единого кандидата, который в итоге набрал 1,5%, поэтому понятно, что победить он никак не мог! В парламенте похожая ситуация – только один представитель правых партий прошел в парламент.

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Факт 4. В Украине запрещена неонацистская и неофашистская пропаганда.

Так вот, проверяйте, объясняйте, демонстрируйте факты, что среди нас нет фашистов. А если первые четыре не помогают – пользуйтесь пятым ответом – пошлите их туда, куда идет российский корабль, – комментирует Анатолий Анатолич.

Ранее украинский психолог Наталья Холоденко дала советы украинцам, как не сойти с ума во время войны.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

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Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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