Поки вони плачуть над айфонами, ми плачемо над людьми: Анатолій Анатоліч різко висміяв росіян

Анатолій Анатоліч пояснив, як українці відрізняютьcя від росіян / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich, пресслужба

Ведучий програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Анатолій Анатоліч раніше давав поради, як відповідати на штампи російської пропаганди. Тепер же він у своїй іронічній промові висміяв росіян та пояснив, чому ми з ними кардинально різні.

В росії траур, в росії горе – Інстаграм закрили. Ридають інстаблогери, ридають Бузови, фітоняшки і навіть Івлєєва переживає...причому, як ви зрозуміли, далеко не про те, що Антон Птушкін, про якого вона казала, що він їй як брат, сидить у бомбосховищі, та не про Жеку Синельникова, до якого з автоматами прийшли, – коментує Анатолій Анатоліч.

Як ми знаємо, росіяни зараз ниють через санкції світу проти рф, які посилюються щодня. Наприклад, вчора там останній день працював McDonald's – черги стояли кілометрові, люди скуповували сирні соуси, хотіли насолодитись останніми бургерами.

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Я теж McDonald's люблю і Інстаграм свій люблю, тут я з шанувальниками спілкуюсь, свої проєкти просуваю, на рекламі навіть заробляю. Але я б не задумуючись назавжди віддав свій Інстаграм, щоб врятувати життя однієї дівчинки з Маріуполя. Я, як і ви, віддав би всі бургери світу, щоб повернути життя матері та сина, яких поховали прямо на подвір’ї їхнього багатоповерхового будинку в Ірпені. Все віддав би… ось, у чому різниця між нами – поки вони плачуть над айфонами, ми плачемо над людьми. Слава Україні!, – зауважив ведучий.

Раніше аlyona аlyona оригінально пояснила, чим українці відрізняютьcя від росіян. Також Злата Огнєвіч назвала головну відміність нашого народу від громадян рф.

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