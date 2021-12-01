Полякова открылась для поклонников с другой стороны: Это лучше, чем Шлепки

Оля Полякова исполнила лирическую песню. / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Так, Оля Полякова, которая недавно отдыхала с семьей на Мальдивах , исполнила лирическую песню и заставила фанатов растрогаться.
На днях звезду пригласили принять участие в благотворительном вечере фонда "Таблетки". Там артистка и спела лирическую композицию "Венчальная" исполнителя Евгения Кемеровского.
Венчальная! Живой струнный квартет, бэнд и Дмитрий Саратский за роялем! На благотворительном вечере фонда "Таблеточки"! Как вам такое исполнение? Песня Евгения Кемеровского! – подписала видео Полякова.
Отметим, что для выступления зажигательная блондинка выбрала изысканное обтягивающее полупрозрачное платье. Этот наряд подчеркнул подтянутую фигуру Оли и ее стройные ноги. Звезда не дополняла образ лишними аксессуарами и сделала яркий мейк, который гармонично вписывался в этот лук.
Всем известно, что лирические песни не часто встречаются в репертуаре Поляковой. Так что фолловеров приятно удивил этот ролик. Некоторые поклонники признались, что их ошеломила сила вокала их кумира:
- Оля, до мурашек просто! Ну, как же не хватает в вашем репертуаре таких красивых песен!
- Удивительный человек. Влюбляюсь в вашу личность все больше и больше.
- Я всегда знала, что Оля может все.
- Браво! Вы талантище, до слез.
- Это было красиво! До мурашек! Вы открылись с другой стороны.
- Лучше, чем "Шлепки". Вам идет такое исполнение. Даже не узнала. Мне очень понравилось.
Кстати, Оля Полякова и DZIDZIO выпустили новогодний клип на общую песню "Щасливі люди". Композиция стала саундтреком семейной рождественской комедии "Звезды по обмену", где певцы сыграли главные роли.
Кратко о певице
Оля Полякова дебютировала в 2000 году. Тогда она записала альбом "Приходи ко мне", в который вошли 11 треков. Через восемь лет артистка презентовала трек "Суперблондинка", который изменил ее жизнь.
Звезда состоит в браке с бизнесменом Вадимом Буряковским. Супруги воспитывают двух дочерей – Марию и Алису. Кстати говоря, Маша решили пойти по стопам звездной мамы, и также выступать на сцене с рок-группой.
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