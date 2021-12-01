Полякова открылась для поклонников с другой стороны: Это лучше, чем Шлепки

Оля Полякова исполнила лирическую песню. / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Так, Оля Полякова, которая недавно отдыхала с семьей на Мальдивах , исполнила лирическую песню и заставила фанатов растрогаться.

На днях звезду пригласили принять участие в благотворительном вечере фонда "Таблетки". Там артистка и спела лирическую композицию "Венчальная" исполнителя Евгения Кемеровского.

Реклама

Венчальная! Живой струнный квартет, бэнд и Дмитрий Саратский за роялем! На благотворительном вечере фонда "Таблеточки"! Как вам такое исполнение? Песня Евгения Кемеровского! – подписала видео Полякова.

Фото: Скриншот instagram/ polyakovamusic

Отметим, что для выступления зажигательная блондинка выбрала изысканное обтягивающее полупрозрачное платье. Этот наряд подчеркнул подтянутую фигуру Оли и ее стройные ноги. Звезда не дополняла образ лишними аксессуарами и сделала яркий мейк, который гармонично вписывался в этот лук.

Всем известно, что лирические песни не часто встречаются в репертуаре Поляковой. Так что фолловеров приятно удивил этот ролик. Некоторые поклонники признались, что их ошеломила сила вокала их кумира:

Реклама

Оля, до мурашек просто! Ну, как же не хватает в вашем репертуаре таких красивых песен!

Удивительный человек. Влюбляюсь в вашу личность все больше и больше.

Я всегда знала, что Оля может все.

Браво! Вы талантище, до слез.

Это было красиво! До мурашек! Вы открылись с другой стороны.

Лучше, чем "Шлепки". Вам идет такое исполнение. Даже не узнала. Мне очень понравилось.

Фото: Скриншот instagram/ polyakovamusic

Кстати, Оля Полякова и DZIDZIO выпустили новогодний клип на общую песню "Щасливі люди". Композиция стала саундтреком семейной рождественской комедии "Звезды по обмену", где певцы сыграли главные роли.

Кратко о певице

Оля Полякова дебютировала в 2000 году. Тогда она записала альбом "Приходи ко мне", в который вошли 11 треков. Через восемь лет артистка презентовала трек "Суперблондинка", который изменил ее жизнь.

Звезда состоит в браке с бизнесменом Вадимом Буряковским. Супруги воспитывают двух дочерей – Марию и Алису. Кстати говоря, Маша решили пойти по стопам звездной мамы, и также выступать на сцене с рок-группой.

Реклама

Больше новостей о селебретис: