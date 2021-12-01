Полякова відкрилась для шанувальників з іншого боку: Це краще, ніж Шлепки

Оля Полякова виконала ліричну пісню. / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Так, Оля Полякова, яка нещодавно відпочивала зі сім'єю на Мальдівах, виконала ліричну пісню і змусила фанів розчулитися.

Днями зірку запросили взяти участь у благодійному вечорі фонду "Таблеточки". Там артистка і заспівала ліричну композицію "Венчальная" виконавця Євгена Кемеровського.

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Венчальная! Живий струнний квартет, бенд та Дмитро Саратський за роялем! На благодійному вечорі фонду "Таблеточки"! Як вам таке виконання? Пісня Євгена Кемеровського!" – підписала відео Полякова.

Фото: Скріншот instagram/polyakovamusic

Зазначимо, що для виступу запальна блондинка обрала вишукану обтислу напівпрозору сукню. Це вбрання підкреслило підтягнуту фігуру Олі та її стрункі ноги. Зірка не доповнювала образ зайвими аксесуарами та зробила яскравий мейк, який гармонійно вписувався до цього луку.

Усім відомо, що ліричні пісні не часто трапляються у репертуарі Полякової. Тож фоловерів приємно здивував цей ролик. Деякі шанувальники зізналися, що їх приголомшила сила вокалу їхнього кумира:

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Олю, до мурашок просто! Ну, як же не вистачає у вашому репертуарі таких гарних пісень!

Дивовижна людина. Закохуюсь у вашу особистість усе більше і більше.

Я завжди знала, що Оля може все.

Браво! Ви талановита, до сліз.

Це було прекрасно! До мурашок! Ви відкрилися з іншого боку.

Краще, ніж "Шлепки". Вам іде таке виконання. Навіть не впізнала. Мені дуже сподобалося.

Фото: Скріншот instagram/polyakovamusic

До речі, Оля Полякова та DZIDZIO випустили новорічний кліп на спільну пісню "Щасливі люди". Композиція стала саундтреком сімейної різдвяної комедії "Зірки за обміном", де співаки зіграли головні ролі.

Коротко про співачку

Оля Полякова дебютувала у 2000 році. Тоді вона записала альбом "Приходи ко мене", до якого увійшли 11 треків. Черех вісім років артистка презентувала трек "Суперблондинка", який змінив її життя.

Зірка перебуває у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським. Подружжя виховує двох доньок – Марію та Алісу. До речі, Маша вирішили піти стопами зіркової матусі та також виступати на сцені з рок-гуртом.

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