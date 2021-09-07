Полякова сообщила, что у них с Винником будет ребенок

«Делаем с Винником ребенка»: Оля Полякова сделала неожиданное заявление / Фото: instagram.com/polyakovamusic

На съемочной площадке телеканала "Украина" Оля Полякова рассказала, какие отношения сложились у нее с другими звездными детективами во время работы над вторым сезоном гипершоу "Маска".

Говоря об этом, певица сделала весьма неожиданное заявление:

Отныне у нас большая любовь с Олегом Винником, потому что мы вместе делаем ребенка.

Оля Полякова на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

О чем именно говорит певица – пока остается интригой, ведь подробности совместного проекта она раскрывать не стала, вместо этого подлила масла в огонь.

Вчера мы с ним это делали шесть часов подряд. Я пошла домой немного веселая и в три часа утра. Так что думайте, чем мы занимались вместе. Сегодня его встретила – был немного изнуренный, – смеясь, рассказала Оля Полякова.

Олег Винник / Фото: пресс-служба

Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу "Маска" по международному формату The Masked Singer.

Ждите второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" на телеканале "Украина" совсем скоро!

Недавно Андрей Данилко признался, что до последнего момента не знал, стоит ли ему принимать участие в съемках второго сезона гипершоу "Маска", но пошел на это ради самых маленьких зрителей.

Смотрите репортаж со съемочной площадки шоу "Маска":

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