Полякова повідомила, що у них з Винником буде дитина

«Робимо з Винником дитину»: Оля Полякова зробила несподіване зізнання / Фото: instagram.com/polyakovamusic

На знімальному майданчику телеканалу "Україна" Оля Полякова розповіла, які стосунки склалися у неї з іншими зірковими детективами під час роботи над другим сезоном гіпершоу "Маска".

Говорячи про це, співачка зробила дуже несподівану заяву:

Відтепер у нас велика любов з Олегом Винником, тому що ми разом робимо дитину.

Оля Полякова на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Про що саме говорить співачка – поки залишається інтригою, адже подробиці спільного проекту вона розкривати не стала, замість цього підлила масла у вогонь.

Вчора ми з ним це робили шість годин поспіль. Я пішла додому трохи весела і о третій годині ранку. Так що думайте, чим ми займалися разом. Сьогодні його зустріла – був трохи виснажений, – сміючись, розповіла Оля Полякова.

Олег Винник / Фото: прес-служба

Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" працює над другим сезоном мегапопулярного шоу "Маска" за міжнародним форматом The Masked Singer.

Чекайте другий сезон найзірковішого і загадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" на телеканалі "Україна" зовсім скоро!

Нещодавно Андрій Данилко зізнався, що до останнього моменту не знав, чи варто йому брати участь в зйомках другого сезону гіпершоу "Маска", але пішов на це заради найменших глядачів.

Дивіться репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":

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