Поженились на даче: Савлепов и Горбачева впервые показали свадебное фото

Антон Савлепов и Ирина Горбачева показали свадебное фото / Фото: YouTube

До недавнего пара совершенно не делилась подробностями свадебной церемонии и вообще своих отношений. В программе "Вечерний Ургант", куда Ирина пришла вместе с Антоном, актриса рассказала, что именно ей захотелось пожениться в марте.

Антон Савлепов согласился с желанием любимой и они стали мужем и женой. Произошло это в Киеве.

Мы поженились в кругу друзей, на даче практически, – рассказала Ирина Горбачева ведущему Ивану Урганту.

В соцсетях пара не публиковала фото со свадьбы, но в программе "Вечерний Ургант" они показали единственный снимок – на нем Ирина запечатлена в белом платье с открытыми плечами, а Антон – в голубом костюме.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева поженились / Скриншот из YouTube

Солист группы АГОНЬ отметил, что это был один из самых счастливых дней в его жизни.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева на шоу "Вечерний Ургант" / Скриншот из YouTube

Ирина Горбачева родом из Мариуполя, но живет и работает в Москве. Она стала популярной в соцсетях благодаря вайнам и прочим коротким юмористическим видео, снялась в сериале "Чики", а недавно выпустила первую сольную песню.

Антон Савлепов – экс-участник группы Quest Pistols и один из создателей проекта АГОНЬ – живет в Киеве, родом из Харьковской области. В 2020 году Савлепов развелся со своей первой супругой Юлией, которая также была его концертным директором.

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