Одружилися на дачі: Савлєпов і Горбачова вперше показали весільне фото

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова показали весільне фото / Фото: YouTube

До недавнього пара абсолютно не ділилася подробицями весільної церемонії і взагалі своїх стосунків. В програмі "Вечірній Ургант", куди Ірина прийшла разом із Антоном, акторка розповіла, що саме їй захотілося одружитися в березні.

Антон Савлєпов погодився з бажанням коханої і вони стали чоловіком і дружиною. Сталося це в Києві.

Ми одружилися в колі друзів, на дачі практично, – розповіла Ірина Горбачова ведучому Івану Урганту.

У соцмережах пара не публікувала фото з весілля, та в програмі "Вечірній Ургант" вони показали єдиний знімок – на ньому Ірина зображена в білій сукні з відкритими плечима, а Антон – в блакитному костюмі.

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова одружилися / Скріншот з YouTube

Соліст групи АГОНЬ зазначив, що це був один з найщасливіших днів у його житті.

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова на шоу "Вечірній Ургант" / Скріншот з YouTube

Ірина Горбачова родом із Маріуполя, але живе і працює в Москві. Вона стала популярною в соцмережах завдяки вайнам та іншим коротким гумористичним відео, знялася в серіалі "Чікі", а нещодавно випустила першу сольну пісню.

Антон Савлєпов – екс-учасник групи Quest Pistols та один із творців проекту АГОНЬ – живе в Києві, родом з Харківської області. У 2020 році Савлєпов розлучився зі своєю першою дружиною Юлією, яка також була його концертною директоркою.

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