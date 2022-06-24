Украинские рокеры убили Путина. Следующий Лукашенко (видео)

Рокеры показали как умирает Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

Трудно в Украине найти человека, который бы не желал скорейшей смерти президенту РФ. Звезды шоу-бизнеса пишут песни, в тексте которых произносят это как мантру. Так, Коля Серга жестко унизил Путина в хите: "В Одессе вы обычный поц" . А Данилко работал над композицией "Маленькая мечтательница" , в монологе которой всем известна фраза: "Геть з України, москаль некрасивий! Геть! Геть! Геть!". Не стоят в стороне и рокеры.

Рок-группа "DETACH"

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"DETACH" презентовали новое провокационное видео "Кінцева". Идея убить Путина пришла фронтмену группы, клипмейкеру Алексею Веренчику. В свое время работал над клипами Linkin Park, Eminem, Lil Wayne и других мировых звезд.

Фронтмен группы "DETACH", клипмейкер Алексей Веренчик

Сначала я хотел сделать что-нибудь простое. К примеру, разбить голову Путина о стену или облить ее кровью. Но меня так затянул весь процесс, что я потратил на видео больше месяца своего времени и создал целый боевик. В нем супергерои DETACH реализуют мечту всего цивилизованного мира – убивают Путина, – рассказал Алексей.

Путин пылает! Скриншот: Youtube/deTach_musicНазвание

Концовка клипа интригует. Так как у президента Беларуси, Александра Лукашенко, после увиденного забегали глаза. Так что кто знает, возможно "DETACH" порадует поклонников второй частью супергеройского экшена.

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Напомним, недавно эгендарный рок-группа "Metallica" собрала космическую сумму в помощь Украине.