Легендарная рок-группа Metallica собрала космическую сумму в помощь Украине

Поддержка со стороны мировых звезд мотивирует и вдохновляет украинцев идти к победе в тяжелой войне против рашистского нашествия. Весь цивилизованный мир знает, на чьей стороне правда и поэтому охотно помогает Украине. Недавно Ричард Гир продал свой коллекционный кабриолет за 31 млн долларов, а все средства направил в благотворительные организации, помогающие пострадавшим от войны людям.

Сейчас Metallica сообщила, что за два месяца группе удалось собрать 1 млн долларов в помощь украинцам. Отметим, сбор средств музыканты объявили в апреле и внесли первый взнос в размере 500 тыс. долларов. Остальное помогли собрать их поклонники.

Вот так! Мы рады сообщить, что благодаря #MetallicaFamily наш благотворительный фонд All Within My Hands достиг своей цели 1 000 000 долларов! – написала группа в Instagram.