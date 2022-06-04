Легендарная рок-группа Metallica собрала космическую сумму в помощь Украине

Благотворительный сбор средств коллектив объявил еще в апреле. Он назывался Месяцы дарения

Metallica присоединилась к поддержке украинцев / Фото: instagram.com/metallica/

Поддержка со стороны мировых звезд мотивирует и вдохновляет украинцев идти к победе в тяжелой войне против рашистского нашествия. Весь цивилизованный мир знает, на чьей стороне правда и поэтому охотно помогает Украине. Недавно Ричард Гир продал свой коллекционный кабриолет за 31 млн долларов, а все средства направил в благотворительные организации, помогающие пострадавшим от войны людям.

Сейчас Metallica сообщила, что за два месяца группе удалось собрать 1 млн долларов в помощь украинцам. Отметим, сбор средств музыканты объявили в апреле и внесли первый взнос в размере 500 тыс. долларов. Остальное помогли собрать их поклонники.

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Вот так! Мы рады сообщить, что благодаря #MetallicaFamily наш благотворительный фонд All Within My Hands достиг своей цели 1 000 000 долларов! – написала группа в Instagram.

Все собранные средства будут направлены благотворительному фонду World Central Kitchen и его инициативе #ChefsForUkraine, который занимается обеспечением питания для украинских беженцев. Кстати, с этой организацией работают голливудский режиссер Кэри Фукунага и актер Лив Шрайбер.

Генеральный директор World Central Kitchen Нейт Мук поблагодарил рок-группу за их поддержку и отметил, что фонд будет продолжать работать для нуждающихся.

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Прошло чуть более трех месяцев с тех пор, как World Central Kitchen впервые начала поддерживать людей, перемещенных внутри и за пределами Украины, раздавая обеды и продуктовые наборы семьям по всему региону. Мы благодарны невероятной семье Metallica за поддержку наших усилий. Наша работа возможна только благодаря таким друзьям, как Metallica. Нам еще многое предстоит сделать — разрушения огромны — но World Central Kitchen будет продолжать работать для нуждающихся, – заявил Нейт Мук.

Напомним, что Джоан Роулинг также активно поддерживает Украину. Недавно она выложила на своем сайте бесплатные книги о Гарри Поттере на украинском языке.

Ранее британская писательница пожертвовала более миллиона долларов пострадавшим от рук оккупантов украинским детям.