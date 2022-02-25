Pray for Ukraine: Ким Кардашьян вступилась за Украину и призвала нам помочь

Ким Кардашьян поддержала Украину / Фото: instagram.com/kimkardashian
За нами не только правда, но и весь цивилизованный мир, который не разделяет вторжение России в Украину. Западные знаменитости проявляют солидарность и поддержку нашей стране в это непростое время.
На своей странице в инстаграм, в сториз, звезда реалити-шоу и едва ли не главный трендсеттер мира – Ким Кардашьян – поддержала Украину.
Также звезда опубликовала источник, где можно помочь Украине.
Ким вряд ли увидит этот текст, но мы ей очень благодарны за поддержку (напомним, у нее 288 миллионов подписчиков и огромное влияние, равно как и наличие связей) и привлечение внимания мира к начатой Россией войне в Украине!
У нас нет сомнений: все будет хорошо и все будет Украина!
Тем временем и другие мировые звезды высказались против войны в Украине:
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.
- Фотограф Саша Самсонова призвала остановить войну.
- Актриса Шеннен Доэрти просит звезд не молчать о войне в Украине.
- Музыкант Джаред Лето также оказывал поддержку в Сети.
- Голливудский актер Даниэль Брюль призвал остановить войну в Украине.