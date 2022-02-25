Pray for Ukraine: Ким Кардашьян вступилась за Украину и призвала нам помочь

Ким Кардашьян поддержала Украину / Фото: instagram.com/kimkardashian

За нами не только правда, но и весь цивилизованный мир, который не разделяет вторжение России в Украину. Западные знаменитости проявляют солидарность и поддержку нашей стране в это непростое время.

На своей странице в инстаграм, в сториз, звезда реалити-шоу и едва ли не главный трендсеттер мира – Ким Кардашьян – поддержала Украину.

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скриншот из инстаграм Ким Кардашьян

Также звезда опубликовала источник, где можно помочь Украине.

скриншот из инстаграм Ким Кардашьян

Ким вряд ли увидит этот текст, но мы ей очень благодарны за поддержку (напомним, у нее 288 миллионов подписчиков и огромное влияние, равно как и наличие связей) и привлечение внимания мира к начатой Россией войне в Украине!

Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

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У нас нет сомнений: все будет хорошо и все будет Украина!

Тем временем и другие мировые звезды высказались против войны в Украине: