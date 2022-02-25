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"Обратите внимание. Высказывайтесь": звезда "Беверли Хиллз, 90210" призвала звезд не молчать о войне в Украине

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25 февраля, 10:35
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Знаменитая голливудская актриса Шеннен Доэрти обратилась к звездным коллегам и призвалась не замалчивать войну в Украине
Актриса обратилась к мировым звездам
Актриса обратилась к мировым звездам / Фото: elle.com, instagram.com/theshando

Мир пристально следит за происходящим в Украине. Каждый в ситуации, когдаРоссия напала на Украину, должен занять сторону. И многие западные звезды уже сделали свой выбор и оказывают Украине свою поддержку.

Ранее мы писали, что актриса Аджелина Джоли поддержала Украину, музыкант Джаред Лето, а также стало известно о том, что звезда культового сериала 90-х "Беверли Хиллз, 90210" Шеннен Доэрти призывает звезд не молчать о войне в Украине и по максимуму использовать соцсети для того, чтобы распространять правду, а не только хвастаться своими успехами.

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Это происходит сейчас. Обратите внимание. Высказывайтесь. Я не могу поверить, что знаменитости и влиятельные лица публикуют сообщения о своих последних успехах или новейшей сумке, когда убивают детей, отцов, матерей, сыновей, дочерей. Хотя я понимаю, что есть предел тому, чего могут достичь социальные сети, я также думаю, что они могут сделать гораздо больше, чем просто быть самообслуживающей платформой. Украина, я молюсь за тебя, Украина. #Украина #мирдлявсех

Цивилизованный мир осуждает действия оккупантов и агрессора Путина!

Напомним, экс-"ВИА Гру" Ольгу Романовскую задержали в Москве за участие в митинге против войны.

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