Премьера уже завтра: смотрите эксклюзивное видео из-за кулис гипершоу Маска

Что покажут в новом сезоне шоу "Маска" / Фото: YouTube

Второй сезон шоу "Маска" будет поражать своими масштабами и новыми персонажами. Несколько месяцев подготовки и бессонные ночи съемок, чтобы снова поразить, удивить и развлечь зрителей.

В качестве ведущего снова появится Владимир Остапчук. Для него это настоящий вызов, поскольку он только завершил работу в другом шоу – "Співають всі!" и почти сразу присоединился к съемкам второго сезона "Маски".

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Я в режиме, как супермаркеты, почти 24 на 7. Но это кайф. Я люблю очень то, чем я занимаюсь. И очень круто, когда есть отдача с другой стороны, ты видишь довольные лица зрителей. Когда нам маленькие детки пишут мне в комментариях, и они рисуют в маске... ну это круто, – говорит Владимир Остапчук.

Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук / Фото: YouTube

В первом сезоне Владимир Остапчук поражал своими образами. Несколько раз он примерял даже платья и буквально "сливался" с женской сущностью.

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Я уже и тетя был, и дядя, и Терминатор, горел уже, ездил на роликах. Что я только в этой "Маске" не делал, – вспоминает ведущий.

Владимир Остапчук в первом сезоне "Маски" / Фото: YouTube

Создание всех костюмов – достаточно экстремальный вызов, признается художница проекта Леся Патока. В отличие от первого сезона, времени у команды было вдвое меньше!

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Леся работала над одним из самых сложных костюмов второго сезона – Грифоном. Нижняя часть этой уникальной маски – лев, а верхняя – ястреб.

Мы повторили нашу героическую работу с драконом из первого сезона, только здесь уже была на чешуя, а здесь каждое перо, которое было создано на его фантастических крыльях, мы вырезали вручную и каждое перо, которое на нем было приклеено, было разрисованы нами тоже вручную, – рассказала Леся Патока.

Грифон появится в новом сезоне шоу "Маска" / Фото: YouTube

Интересно, что высота Грифона – три метра, а длина ноги – 90 сантиметров! Маска состоит из двенадцати отдельных элементов, которые участнику помогают надевать несколько ассистентов. Интересно, кто же может скрываться в этом костюме? Наверное, очень сильный человек!

Еще больше интересных подробностей о новом сезоне "Маски" смотрите в сюжете:

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